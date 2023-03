Gratuito: Projeto promove oficinas de artesanato online em março

Nesta segunda-feira, 6, o projeto Feito em Casa estreia com o objetivo de incentivar o artesanato por meio da realização de 32 oficinas de arte online. As oficinas são gratuitas, inspiradas no movimento “faça você mesmo” e na artesania brasileira.

Buscando incentivar a economia criativa, a iniciativa vai circular por meio de videoaulas que propõem transformar hábitos pessoais e utilizar materiais simples e de fácil acesso, presentes no nosso cotidiano, para a realização das atividades.

O Feito em Casa é composto por quatro módulos, compostos por oito oficinas em cada um, onde os participante terão acesso a panoramas de produção contemporâneos, como a ludicidade e o ambientalismo, sem perder contato com a tradição expressa nas linguagens artísticas e práticas artesanais.

O primeiro módulo do projeto já foi divulgado e chama-se “Arte e Expressão”. Com conteúdo disponíveis no site do projeto e no YouTube da Muda Cultural, a primeira parte aborda as linguagens tradicionais das artes visuais de modo dinâmico e prático, dando prioridade a produções plásticas.

Oficinas do módulo "Arte e Expressão"

- Desenho e expressão - Vivian Bortolotti

- Desenho: processo de criação de uma HQ - Walter Júnior

- Pintura - Aquarela -Andrea Aly

- Pintura em stencil - Lucio Dedubiani

- Ilustração com colagem - Natali Padovani

- Escultura - Priscila Leonel

- Artesanato cerâmico - Priscila Leonel

- Xilogravura - Julia Contreiras

Os próximos módulos serão lançados ao longo do mês de março, sempre às segundas-feiras, nos dias 13, 20 e 27 de março, respectivamente. Toda a programação, tema e detalhes serão compartilhados também no Instagram e Facebook da Muda Cultural.

Projeto Feito em Casa – Oficinas do Módulo 1 – Arte e Expressão

Quando: segunda-feira, 6 de março

Onde: site Feito em Casa e do YouTube da Muda Cultural

Gratuito

Mais informações: [email protected]

