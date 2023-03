Gratuito: Estação das Artes recebe Festival Arruaça no sábado, 4

Neste sábado, 4, o Complexo Cultural Estação das Artes recebe o Festival Arruaça, a partir das 16 horas. Com Luiza Nobel, Má Dame, O Cheiro do Queijo, Dj Nego Célio, Carú Lina e Batuta, o evento é gratuito e limitado à lotação do espaço.

Conhecido por ser um festival de multilinguagens, tendo ocorrido nos anos de 2017 e 2019, a terceira edição do Arruaça irá acontecer no formato compacto, focando na música dos artistas da periferia de Fortaleza.

“Essa edição tem um simbolismo, é um aviso à Cidade de que voltamos, mesmo com uma versão menor e mais tímida. O nosso desejo é que o Arruaça volte com força total e entre no mapa dos festivais do Estado e do País, promovendo o encontro do público com diversas linguagens das artes de rua”, explica Batuta, produtor cultural e criador do Arruaça, que também irá se apresentar no evento deste sábado, 4.

Confira a programação do Festival Arruaça:

16 horas: DJ Nego Célio

17 horas: Carú Lina

18 horas: Batuta

18h30min: Luiza Nobel

19h30min: Má Dame

20h10min: O Cheiro do Queijo

Festival Arruaça

Quando: sábado, 4, às 16 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Limitado a 1.500 pessoas. Haverá distribuição de pulseiras por ordem de chegada.

Gratuito



