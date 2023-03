Pinacoteca de SP recebe exposição do cearense Chico da Silva

A partir deste sábado, 4, a Pinacoteca de São Paulo recebe a exposição do cearense Chico da Silva. Com 124 trabalhos do artista difundidos no ambiente, a exposição de arte ficará aberta à visitação até o dia 28 de abril.

Intitulada “Chico da Silva e o Ateliê do Pirambu”, a mostra irá reunir criações de Chico da Silva produzidas entre os anos de 1943 e 1984, que foram cedidas da coleção da Pinacoteca do Ceará. Nas criações do cearense, pinturas fantásticas, seres mitológicos, desenhos coloridos e formas livres.

Nascido em 1910, em Alto Tejo, no Acre, Chico da Silva fez moradia em Fortaleza e é reconhecido como artista cearense, sendo um dos primeiros brasileiros de origem indígena a destacar-se na Arte nacional e internacional.

O pintor fez parte do movimento naif, estilo artístico no qual artistas autodidatas desenvolvem expressões originais para suas criações.

Locado em um ateliê no bairro do Pirambu, em meados de 1963, Chico da Silva contava com alunos que contribuíram para o desenvolvimento de suas criações e também na produção de obras próprias.

Em São Paulo, “Chico da Silva e o Ateliê do Pirambu” também terá a exibição de desenhos e pinturas de Babá, Chica da Silva, Claudionor, Garcia e Ivan José de Assis, artistas que trabalharam junto a Chico.

A exibição tem curadoria de Thierry de Freitas, historiador e curador da Pinacoteca de São Paulo, e está aberta à visitação de quarta-feira à segunda-feira, das 10 horas às 18 horas. Os ingressos para a mostra estão à venda na bilheteria presencial da Pinacoteca e também pelo site, nos valores de R$10 (meia) e R$20 (inteira).

Exposição Chico da Silva e o ateliê do Pirambu

Onde: Pinacoteca de São Paulo - Pina Luz (praça da Luz, 2 - Bom Retiro, São Paulo)

Quando: a partir de sábado, 4, até 28 de maio, de quarta-feira à segunda-feira, das 10 horas às 18 horas

Quanto: R$10 (meia) e R$20 (inteira)

Ingressos à venda no site e na bilheteria presencial da Pinacoteca



