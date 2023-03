Gratuito: Festival Alberto Nepomuceno começa neste sábado, 4

O Festival Alberto Nepomuceno segue até o dia 12 de março com atividades gratuitas em Fortaleza, Itapipoca e São Gonçalo do Amarante

A 10ª edição do Festival Alberto Nepomuceno (FAN) começa neste sábado, 4 de março, com programação gratuita em Fortaleza e Itapipoca. O evento segue até o dia 12, com atividades em São Gonçalo do Amarante também.

Na Capital, o evento tem início às 10 horas no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC/UFC), com concerto do Quarteto da Camerata de Cordas da UFC e lançamento da série de encontros Leituras Públicas Gilmar de Carvalho, com a participação especial do Mestre da Cultura do Ceará, João Pedro de Juazeiro. Em Itapipoca, a DJ Renatinha se apresenta na Praça da Matriz às 19 horas, integrando as comemorações de 38 anos do Assentamento Maceió.

Nesta edição, o festival destaca apresentações e projetos de artistas mulheres, como as performances de Ni de Souza, "De onde vem o meu Mateu? Caminhos da Memória e Ancestralidades", e de Paula Yemanjá, "Mnemosine: porque a memória é feminina".

A programação também inclui contação de histórias, rodas de conversas, concertos musicais e visitas guiadas aos equipamentos culturais Instituto Sérvulo Esmeraldo e Theatro José de Alencar. “O FAN é acessível, plural e inovador, incentivando processos de criação e possibilidades de espaços para arte e cultura”, defende Cris Queiroz, produtora e realizadora do FAN.

“O festival fomenta a diversidade cultural e é instrumento de inclusão social e cultural, garantindo em todas as edições uma programação gratuita e aberta ao público em geral. Promove ainda ações de acessibilidade, chega aos alunos da rede pública de ensino e favorece áreas com menor oferta de programação cultural, como a zona rural. Sendo assim, o Festival Alberto Nepomuceno colabora com o fortalecimento dos direitos culturais, valoriza a produção artística do Ceará e contribui para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado”, complementa.

Programação

Sábado - 04/03

9 horas - Mauc Aberto - Exposições abertas à visitação:

- Im(per)manências, de Aline Basso

- Cadernos de aula. Desenhos e outros estudos, de Aléxia Brasil

- Carybé ilustra Jorge Amado: o compadre de Ogum

- Mãos que encantam, de Edismar Arruda

- Sempre fomos modernos (versão compacta)

Onde: Mauc/UFC - Av. da Universidade, 2854 - Benfica



10 horas – Concerto do Quarteto da Camerata de Cordas da UFC

Coordenação: Profa. Dra. Liu Man Ying

Onde: Mauc/UFC - Av. da Universidade, 2854 - Benfica



11 horas – Lançamento da série de encontros Leituras Públicas Gilmar de Carvalho

Apresentação e mediação: Izabel Gurgel

Onde: Mauc/UFC - Av. da Universidade, 2854 - Benfica



19 horas - Programação 38 Anos do Assentamento Maceió

Apresentação de DJ Renatinha

Onde: Praça da Matriz do Assentamento Maceió - Itapipoca (CE)



Terça, 07/03



12 horas - De onde vem o meu Mateu? Caminhos da memória e ancestralidades - performance com Ni de Souza (Barbalha, Cariri), seguida de roda de conversa.

- Tesouros Vivos da Cultura: Homenagem à bonequeira Zilda Torres, Mestra da Cultura do Ceará, que foi mestra de Ni de Souza.

- Lançamento do boneco inspirado no maestro Alberto Nepomuceno. Criação Zilda Torres.

Onde: Escola do Campo Nazaré Flor, Assentamento Maceió, Itapipoca

Quarta, 08/03



12 horas - Mnemosine: porque a memória é feminina! - Performance poética com Paula Yemanjá (Fortaleza), seguida de roda de conversa

Onde: Ponto de Apoio do Povo Tremembé da Barra do Mundaú, Buriti do Meio - Itapipoca

Quinta, 10/03



15 horas - Ana Poeira a menina que queria voar

- Bordando coração na intenção do pensamento, sobre Maria Bonita e Lampião

- Duas histórias ficcionais narradas pela atriz Thailyta Feitosa (Tauá), seguidas de roda de conversa

Onde: Escola Adelino Cunha Alcântara, São Gonçalo do Amarante

Sexta, 11/03



15h30min às 17h30min - Visita Guiada ao ISE, com a curadora Dodora Guimarães, presidenta do ISE, seguida de roda de conversa e concerto do Quarteto da Camerata de Cordas da UFC, sob a coordenação da Profa. Dra. Liu Man Ying. Formação: Ana Vitória Santos Silva (violoncelo), Nadilson Gama e Liu Man Ying (violinos) e Sílvio Henrique Cordeiro Oliveira (viola)

Onde: Instituto Sérvulo Esmeraldo (ISE) - Fortaleza

Sábado, 12/03



10 horas - De Alberto Nepomuceno ao estúdio Ghibli, concerto da Camerata de Cordas da UFC.

Inclui uma prévia do concerto com temas da Disney

Coordenação: Liu Man Ying e Ana Vitória Santos

Regentes convidados: Paulo Leniuson e Rafael Ribeiro

Músico convidado: Nadilson Gama

Onde: CineTeatro São Luiz, Fortaleza

16 horas - Visita guiada ao TJA com a pesquisadora e artista visual Cecília Calaça (São Paulo – Fortaleza), seguida de roda de conversa. Participação: Yanna Torres ao violino

Onde: Theatro José de Alencar (Fortaleza)

