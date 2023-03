RBD: show ‘Live in Rio’ será exibido em cinema de Fortaleza

Show do grupo mexicano foi gravado em outubro de 2006 no Maracanã; os ingressos para o cinema do RBD custam R$30, com adicional de 1 kg de alimento

Os fãs cearenses do grupo mexicano RBD continuam fazendo tudo pela banda. Depois da manifestação e do bloquinho de Carnaval temático realizado em Fortaleza, os admiradores organizaram o evento Cine RBD com exibição do show "Live In Rio" no Teatro Chico Anysio.

O espetáculo foi gravado em outubro de 2006 no Maracanã, estádio do Rio de Janeiro, e reuniu mais de 45 mil pessoas na ocasião. Sendo o terceiro produto audiovisual do grupo, o "Live In Rio" é considerado um dos DVDs mais icônicos da banda mexicana.

A sessão de cinema irá acontecer no dia 25 de março, às 19 horas. Os ingressos custam R$30, com adicional de 1 kg de alimento. No Cine RBD também terá venda de pipocas, salgadinhos e bebidas no local. Este momento de união dos fãs marca o retorno da banda após 15 anos.

CONFIRA RBD está de volta: relembre a trajetória e os sucessos do grupo

Anahi, Christian Chavez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni embarcam na turnê "Soy Rebelde". Os shows passam pelo Brasil entre os dias 16 e 18 de novembro, divididos Rio de Janeiro e São Paulo. Público de demais cidades, a exemplo de Fortaleza, se mobiliza para pedir show em outras regiões do País.



Cine RBD "Live in Rio"

Quando: 25 de março, às 19 horas

Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175 - Benfica)

Quanto: R$30

Ingressos disponíveis no Sympla

