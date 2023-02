Carnaval 2023: Fãs de RBD promovem festa em shopping de Fortaleza

Bloquinho Rebelde acontece neste domingo, 12, às 16 horas, na praça de alimentação do North Shopping

Neste domingo, 12, os fãs de RBD em Fortaleza têm encontro marcado no North Shopping. Em um Carnaval especial, o Bloquinho Rebelde acontecerá na praça de alimentação a partir das 18 horas.

Embalados ao som das músicas do grupo mexicano, o evento é gratuito e contará com a participação de DJs que vão pôr para tocar os grandes sucessos do RBD, além de apresentação de covers e participações especiais que vão animar o foliões rebeldes.

Na ocasião, também haverá sorteios de brindes e adereços icônicos já conhecidos pelos fãs da banda, como a estrelinha da Mia (personagem vivida por Anahí).

Bloquinho Rebelde

Quando: domingo, 12, às 18 horas

Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Gratuito

Mais informações: Instagram @rbdemfortaleza



