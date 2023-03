Secultfor anuncia mudança provisória para prédio passar por obra

A Secretaria da Cultura de Fortaleza passará a funcionar provisoriamente no bairro Joaquim Távora a partir desta quinta-feira, 2. A mudança ocorre por conta do início de obras de "ampliação e melhoria" no prédio histórico do Centro da Cidade onde a pasta atua. O imóvel, na rua Pereira Filgueiras, abriga ainda o Memorial da Resistência e o Teatro Antonieta Noronha. Não foi divulgada previsão de duração da mudança e das intervenções.

A sede provisória da Secultfor será na rua Padre Valdevino, 1040, e contará com estrutura para atendimento ao público com acessibilidade. As obras do prédio histórico do Centro, inclusive, devem priorizar melhorias estruturais para tornar o espaço mais acessível.

Entre as ações previstas para as obras, estão instalações de elevador e rampas de acessibilidade, bem como de escadas e portas adequadas às normas do Corpo de Bombeiros. Além disso, escadas de acesso ao camarim do Teatro Antonieta Noronha passarão por adequações e a recepção passará por melhorias.

No Memorial da Resistência, haverá "correções de patologias estruturais" e processo de ampliação preservando as características históricas da edificação.

As obras do prédio integram o Programa Fortaleza – Cidade com Futuro, parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina, e terão acompanhamento da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor.

