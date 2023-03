Edital da Paixão 2023 abre inscrições do dia 1º até 8 de março

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) divulgou o XVII Edital Ceará da Paixão – 2023 nesta terça, 28 de fevereiro, com o objetivo de fomentar manifestações de cultura tradicional popular do Ciclo da Semana Santa em várias regiões do Estado. As inscrições terão início no dia 1º de março e segue até o dia 8 através do site Mapa Cultural do Ceará.

Com o aporte financeiro de mais de R$ 1 milhão, o certame irá selecionar 57 projetos, divididos em quatro categorias: Espetáculo Cênico da Paixão de Cristo (24 projeto); Manifestação Tradicional Popular, incluindo Caretas, Procissão de Penitentes e Procissão de Fogaréu (15 projetos); Manifestação Tradicional Popular - Queima de Judas, (8 projetos); e Culturas Camponesas (10 projetos).

“Após dois anos parados por conta da pandemia, voltamos a fortalecer o ciclo pascoal popular com as manifestações tradicionais e os espetáculos cênicos. O objetivo do comento é incentivar que a cultura tão cara ao povo cearense continue se difundindo e se perpetuando nas novas gerações”, afirma Jéssica Ohara, coordenadora de Patrimônio Cultural e Memória da Secult Ceará.

O edital reserva 20% de vagas para candidatos negros, 5% para candidatos quilombolas, 5% para candidatos indígenas e 10% para pessoas com deficiência. As inscrições realizadas dentro das cotas serão avaliadas por uma banca de heteroidentificação, no caso de reserva para negros, ou devem apresentar declaração de pertencimento étnico, no caso de reserva para indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência, sujeitas à eliminação caso não atenda aos critérios estabelecidos.

Confira os requisitos para inscrição:

Pessoas físicas representantes de grupo ou coletivo relacionados ao Ciclo da Paixão;

Ter 18 anos ou mais;

Residentes e domiciliados no Ceará há pelo menos dois anos;

Possuir três anos de atuação no Ciclo da Paixão como organizador ou produtor

Ter o cadastro atualizado, regular e adimplente no Sistema E-parcerias da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE)

Inscrições XVII Edital Ceará da Paixão – 2023

Quando: 1º a 8 de março

Onde: Mapa Cultural do Ceará

Mais informações: site Editais da Secult Ceará, [email protected] ou pelos telefones (85) 3101-6770 e (85) 98238-9455 (apenas mensagem de texto)

