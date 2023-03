Gratuito: Vicente Pinzon recebe programação da Semana do Hip-hop

Com programações artísticas, batalha de rap e oficinas, Semana do Hip-Hop acontece de 28 de fevereiro a 4 de março na Pracinha da Cultura Vicente Pinzon

A partir desta terça-feira, 28, o bairro Vicente Pinzon irá receber a programação da Semana do Hip-hop, totalmente dedicada à cultura do gênero musical. As atividades, que seguem até 4 de março, marcam os 50 anos do movimento, comemorados em 2023. Todas as ações são gratuitas e irão se desenrolar na Pracinha da Cultura Vicente Pinzon, que fica na rua Veneza, número 100.

Entre as atividades formativas, a programação contará com oficinas de breakdance, DJ e presença de palco, tranças, rima e grafite, entre outras. Já nas ações artísticas, haverá realização do Karaokê dos Cria, batalha de rima, apresentação de performance e sessão de cinema.

Todas as ações da Semana do Hip-hop são gratuitas. A programação é realizada pelo Instituto Juventude Inovação, pela Rede Juv e pela Secretaria da Juventude de Fortaleza. O apoio é do Embaixadores da Paz, do Programa de Oportunidades e Cidadania do Governo do Ceará.

Semana do Hip-hop

Quando: de 28 de fevereiro a 4 de março

Onde: Pracinha da Cultura Vicente Pinzon (rua Veneza, 100, Vicente Pinzon)

Mais informações: @vicentepinzon_cultural e @redejuvfortaleza

Confira programação completa

Terça, 28/2

9 horas - Oficina de breakdance, com Lenny Fernandes

9 horas - Oficina de DJ e presença de palco, com Erivan Produtos do Morro

15 horas - Roda de conversa + oficina de grafite, com Gabriel Pig

18 horas - Abertura da semana do hip-hop com a performance "Ansiedade do que nunca foi ouvido", com J Preto

Quarta, 1º/3

9 horas - Oficina de breakdance, com Lenny Fernandes

9 horas - Oficina de DJ e presença de palco, com Erivan Produtos do Morro

15 horas - Oficina Projeto de Vida (Novas Trilhas), com Luta Pela Paz

Quinta, 2/3

9 horas - Oficina de breakdance, com Lenny Fernandes

9 horas - Oficina de tranças com Afro Akad (Amanda Kelly) e Princesinha da Favela (Georgia Pinheiro)

18 horas - Cinema Rede Juv

Sexta, 3/3

9 horas - Oficina de breakdance, com Lenny Fernandes

9 horas - Oficina de tranças, com Afro Akad (Amanda Kelly) e Princesinha da Favela (Georgia Pinheiro)

15 horas - Oficina de rima, com Negocassio

18 horas - Karaokê dos Cria

Sábado, 4/3

8 horas - Copa Libertadores

18 horas - Apresentação da turma de breakdance

18 horas - Batalha de rima, com premiação para os dois primeiros colocados

