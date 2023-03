Gratuito: curso de curadoria em artes visuais abre inscrições

Dando início aos trabalhos da plataforma independente CAV, de formação e projetos em curadoria, o curso gratuito e virtual "Curadoria em Artes Visuais" está com inscrições abertas até 5 de março. A atividade propõe um percurso transdisciplinar em técnica, teoria e prática na criação em curadoria. As iniciativas são coordenadas pelo curador, pesquisador e crítico de arte Lucas Dilacerda.

A seleção ocorre entre os dias 6 e 9 de março, com resultado final a ser divulgado no dia 10. O curso está previsto para começar no dia 13 e se estender até abril, com aulas de segunda à sexta sempre de 19 às 22 horas, pela plataforma Zoom. São 60 vagas disponíveis para a formação.

Estão previstos seis módulos nos seguintes temas: História da Arte Cearense, Crítica de Arte, Curadoria Contemporânea, Expografia, Projeto Curatorial e Seminário de Curadoria.

Participam da ação 10 ministrantes com experiência na área: Carolina Ruoso, Pollyana Quintella, Ué Prazeres, Aline Ambrósio, Ana Cecília Soares, Bitu Cassundé, Cecilia Bedê, Merremii Karão Jaguaribaras, Fábio Rodrigues e Isadora Ravena.

Diversidades de etnias, raças, classes, gêneros, sexualidades e idades

Em material de divulgação da CAV, o coordenador Lucas Dilacerda destaca a importância da formação em curadoria a partir do cenário rico das artes visuais no Ceará, propondo a plataforma como o espaço que fornecerá "as bases para que este novo profissional possa atuar no Estado do Ceará e no circuito de arte nacional".

O gesto proposto privilegia diversidades de etnias, raças, classes, gêneros, sexualidades e idades no corpo discente e docente, assim como nas referências que serão utilizadas ao longo da formação. A atividade tem apoio cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, por meio da Lei n° 18.012, de 1º de abril de 2022. A produção é de Ana Paula Vieira e a comunicação é de Wes Viana.

Curso "Curadoria em Artes Visuais"

Quando: inscrições até domingo, 5 de março

Onde: bit.ly/CAVcurso

Gratuito

Calendário

Inscrições: até 5/3

Seleção: de 6 a 9/3

Resultado: 10/3

Início das aulas: 13/3

