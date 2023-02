José Mayer terá alta nesta segunda, 27: 'Um período difícil'

Depois de ficar internado por 19 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, o ator José Mayer deverá receber alta nesta segunda-feira, 27. A informação foi divulgada por meio de um vídeo publicado no perfil do artista no Instagram.

Mayer foi internado após sofrer um sangramento alveolar nos pulmões, segundo contou a assessoria do ex-global, que indicou ainda que o ator teve uma “indisposição respiratória”. Ainda que o quadro não tenha sido preocupante, os médicos optaram por interná-lo no CTI por causa da sua idade (o artista tem 73 anos) e do histórico de doenças.

“A dor e o sofrimento surgem no nosso caminho algumas vezes, porque são fatos normais na vida de qualquer um. É ilusório imaginar que a vida pode estar sempre sob o nosso controle. Foi um período difícil? Sim, mas eu acho que até mesmo da dor a gente pode tirar lições importantes”, disse.

José Mayer também agradeceu o carinho dos fãs e os cuidados dos profissionais de saúde que estiveram com ele ao longo desse período: “Aproveito para agradecer, de todo o coração, aos heróicos profissionais de saúde que cuidaram de mim e a todos vocês que me sustentaram com o carinho e as orações. Muito obrigado a todos”.

Ele voltará para sua casa após a alta. Atualmente, o ator vive com a mulher, Vera Fajardo, e com o neto, Antônio, em uma casa em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. Mayer teve contrato encerrado com a Rede Globo em 2018 após denúncia de assédio sexual feita pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. Seu último trabalho na emissora foi em 2017, na novela “A Lei do Amor”.



