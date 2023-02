Universo de O Senhor dos Anéis terá novos filmes a partir de 2024

Produtoras Warner Bros e New Line anunciaram novas produções inspiradas no universo de "O Senhor dos Anéis", criado por J.R.R. Tolkein

As produtoras Warner Bros e New Line anunciaram novo acordo plurianual com a detentora dos direitos de adaptação das obras de J.R.R. Tolkien para novas produções de "O Senhor dos Anéis". Ainda não há detalhes concretos de quantos filmes serão feitos, mas o comunicado confirmou a produção da animação "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", que se passará 183 anos antes dos eventos da trama original e deve estrear em abril de 2024.

O comunicado de Lee Guinchard, CEO da Embracer — que detém os direitos autorais das obras do autor —, afirma que as empresas estarão "trazendo o incomparável mundo de J.R.R. Tolkien de volta à tela grande de maneiras novas e emocionantes".

A trilogia original de "O Senhor dos Anéis" conta com os longas "A Sociedade do Anel" (2001), "As Duas Torres" (2002) e "O Retorno do Rei" (2003). Juntas, as produções ganharam 17 Oscars. Já a partir de 2012, foi lançada a trilogia de "O Hobbit", com os filmes "Uma Jornada Inesperada" (2012), "A Desolação de Smaug" (2013) e "A Batalha dos Cinco Exércitos" (2014).

As duas trilogias tiveram bilheteria mundial de quase U$ 6 bilhões e foram dirigidas por Peter Jackson, com roteiro coescrito por ele, Fran Walsh e Philippa Boyens. O trio emitiu comunicado afirmando ter sido "informado a cada passo do caminho" pelas empresas. “Estamos ansiosos para falar mais com eles para ouvir sua visão para a franquia seguir em frente", afirmaram.

Em 2022, a Amazon lançou a série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", que foi fruto de outro acordo de direitos autorais específicos de TV. O projeto não teve envolvimento de Peter, Fran e Philippa.

