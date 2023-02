José Mayer é hospitalizado com sangramento nos pulmões

O ator José Mayer foi internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A assessoria do ex-global informou na tarde desta sábado, 18, que ele foi internado após sofrer um sangramento alveolar nos pulmões.

Segundo a assessoria de Mayer, houve uma “indisposição respiratória” e ele passa por série de exames. Nas redes sociais, o ator tranquilizou os seguidores: “Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias”, disse.

A previsão é que o ator de 73 anos tenha alta em breve. Ainda que o quadro não seja preocupante, os médicos optaram por interná-lo no CTI devido à sua idade e ao histórico de doenças. No recado publicado, Mayer ainda agradeceu "a preocupação e o carinho de todos".

O sangramento alveolar, que levou Mayer à internação, é frequentemente associado a doenças autoimunes. Seus sintomas mais recorrentes são: dispneia (falta de ar), tosse, hemoptise (tosse com sangue) e infiltrados alveolares.

TV Globo suspendeu José Mayer após acusações de assédio em 2017

Aposentado desde 2017 após acusações de assédio por uma figurinista da Globo, José Mayer vive recluso em sua casa em Itaipava, na Região Serrana do Rio.

Em 2017, a TV Globo suspendeu José Mayer de novas produções por tempo indeterminado. A emissora tomou a decisão após receber a denúncia de assédio sexual, envolvendo o ator e a figurinista Susllem Tonani.

Por meio de uma carta, Mayer assumiu publicamente que assediou Susllem. Em nota, a TV Globo lamentou o que aconteceu com a figurinista e pediu desculpas. "Situação inaceitável num ambiente que a emissora se esforça cotidianamente para que seja de absoluto respeito e profissionalismo", diz um trecho do comunicado. A nota foi lida pelo âncora do "Jornal Hoje" Evaristo Costa na tarde do dia 4 de abril de 2017.

Confira a nota na íntegra

“Em relação à denúncia de assédio envolvendo o ator José Mayer e a figurinista Susllem Tonani, a Globo reafirma o teor da nota divulgada na última sexta-feira, 31, quando afirmou que o caso foi apurado e que as devidas providências estavam sendo tomadas. Naquela nota, a emissora enfatizou que repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E que zela para que as relações entre funcionários e colaboradores se deem em um ambiente de harmonia de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. Esta convicção da Globo foi reafirmada para um grupo de atrizes, diretoras e produtoras, reunidas no domingo à noite, quando a emissora informou que, apurado o caso, tomou a decisão de suspender o ator José Mayer de produções futuras dos estúdios Globo por tempo indeterminado. O ator foi notificado na segunda-feira, 3, dessa decisão. Sobre a iniciativa de funcionários, colaboradores e executivos de usar hoje camisetas com os dizeres 'Mexeu com uma, mexeu com todas', a Globo se solidariza com a manifestação, que expressa os valores da empresa. O ator José Mayer, de enorme talento e com grandes serviços prestados à Globo e as artes brasileiras, certamente terá oportunidade de expressar seus sentimentos em relação ao triste episódio e esclarecer que atitudes pretende tomar. A Globo lamenta que Susllem Tonani tenha vivido essa situação inaceitável num ambiente que a emissora se esforça cotidianamente para que seja de absoluto respeito e profissionalismo. E, por essa razão, pede a ela sinceras desculpas”.





