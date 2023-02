Salão Sobral de Artes Visuais prorroga inscrições

Após prorrogação, artistas podem se inscrever até 3 de março no Salão Sobral de Artes Visuais, evento dedicada à linguagem que chega à 8ª edição em 2023. A chamada pública selecionará 27 obras para exposição na Galeria Zenon Barreto, na Casa da Cultura de Sobral, e outros espaços públicos do município.

As inscrições podem ser feitas no link bit.ly/chamadasalaosobral. O evento é uma realização do Instituto Ecoa Sobral e, além da difusão cultural, também promove atividades de reflexão, formação e pesquisa.

A programação completa do Salão Sobral, que conta ainda com seminários, cursos, laboratório e espetáculos artísticos, será divulgada em breve.

Chamada Pública para o Salão Sobral de Artes Visuais

Quando: até 3 de março

Inscrições: bit.ly/chamadasalaosobral

Mais informações: site do Ecoa Sobral

