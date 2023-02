Escola de arte no Pici arrecada doações de instrumentos musicais

A Ngunzo Angola, Escola de Arte e Cultura Negra, está recebendo doações de instrumentos musicais para realizar aulas de música. Com foco no letramento racial e na valorização das expressões culturais negras, o projeto funciona no Espaço Cultural Tito de Alencar, no bairro do Pici, e tem como público-alvo crianças, jovens e adultos. Todas as atividades são gratuitas.

Música percussiva, danças de matriz africana e a Capoeira Angola estão entre os cursos ofertados pela instituição. Para o educador social John Wilson, conhecido como Sam Angola, o Projeto Ngunzo Angola, Escola de Arte e Cultura Negra, está alinhado às políticas educacionais de combate ao preconceito racial, além de maior difusão da história e memória do povo negro.

"Vivemos em um país que nega o racismo estrutural e institucional, assim também nega as grandes contribuições dos povos africanos e negros em diáspora, não só para o Brasil mas para o mundo", explica Sam. "Contribuições essas na Matemática, na Medicina, na História, enfim, saberes ancestrais que nos acompanham há gerações, é preciso compreender e dar valor àquilo que é nosso, do nosso povo", completa.

A decisão de lançar uma campanha de arrecadação veio das necessidades da Escola. "Surge mesmo da falta dos instrumentos e da necessidade de desenvolver aulas com qualidade para as nossas crianças, adolescentes e jovens da comunidade. Por mais que busquemos alternativas como o som mecânico, sentimos a necessidade de fazer essas aquisições para desenvolver aulas com melhor qualidade, onde todos os participantes poderão aprender a tocar todos os instrumentos", destaca o educador.

História negra na educação

A lei 10.639, sancionada em janeiro de 2003, prevê que todas a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo escolar. Complementar à legislação, o Estatuto da Igualdade Racial dedica parte de seu texto ao direito à educação.

Sam Angola destaca o papel da Escola de Arte e Cultura para uma sociedade antirracista. "Valorizar a identidade cultural, seus fenotipos negros e, falar sobre auto cuidado, abrindo caminho para diálogo sobre as questões étnico-raciais, e aproximar as famílias das culturas herdadas do continente africano, esse é primeiro passo se, queremos construir uma sociedade antirracista que valoriza a cultura de seu povo", encerra.



Escola de Arte e Cultura Negra Ngunzo Angola



Quando: Aulas acontecem às segundas e quartas

- Turma infantil, das 17h às 18 horas

- Jovens e adultos, das 18h às 19h30min

Onde: Espaço Cultural Frei Tito de Alencar Escuta (R. Noel Rosa, 150 - Conjunto - Pici)

Recebe doações de instrumentos usados e de qualquer quantia para o PIX [email protected]

Mais informações: (85) 98656-1541

As aulas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no Espaço Cultural Tito de Alencar

