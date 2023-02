Cariri: espetáculo 'Café à Brasileira' será realizado em março

Trazendo a obra de Fernando Pessoa aos palcos, o monólogo teatral "Café à Brasileira" será realizado nos dias 5, 12 e 19 de em março no Cariri. O espetáculo é realizado pela Rizoma Produções Artísticas juntamente com o Grupo de Estudos Visualidades da Cena Cariri (VISUCCA/URCA).

O espetáculo parte de estudo da obra "O livro do Desassossego", considerada uma das maiores e mais relevantes criações de Fernando Pessoa, no qual a dramaturgia e cena são elaboradas com a incorporação de 15 textos da obra literária.

De forma leve e descontraída, "Café à Brasileira" acompanha um estudante de Letras que passa por conflitos amorosos, de estudos, sociais e psicológicos, e que, por intermédio de sua pesquisa acadêmica, mergulha em experimentos das sensações que a leitura do seu objeto de estudo lhe provoca.

O trabalho e as temáticas abordadas são construídos a partir da ótica do artista caririense, Jeferson Vieira, intérprete da peça, do diretor Vinício de Oliveira Oliveira, e tem direção de arte de Rodrigo Frota. A peça conta com a participação especial do ator Gero Camilo e de artistas do Cariri, como Helionio Soares e de Djamiro Alcipreste.

“O espetáculo interessa, com certeza, aos amantes da obra de Pessoa, a professores e estudantes que estejam em contato com a obra dele, e ao público que gosta de poesia. O espetáculo ainda apresenta questões profundas de Fernando Pessoa com irreverência e bom humor”, disse Vinício de Oliveira Oliveira.

A temporada acontecerá aos domingos, e contará com apresentações nos dias 05, 12 e 19 de março, às 19 horas. Os ingressos estão disponíveis para venda, com valores a partir de R$15 e podem ser adquiridos no Instagram do ator e produtor Jeferson Vieira (@jefersonvieiras_).

Espetáculo "Café à Brasileira"

Quando: dias 5, 12 e 19 de março, às 19 horas

Onde: Associação Dança Cariri, próximo à SEDUC (rua São Francisco, 836 - São Miguel, Juazeiro do Norte)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia), vendas por meio de contato no Instagram @jefersonvieiras_

Mais informações: @jefersonvieiras_

