Salão de Abril anuncia curadores da 74ª edição; confira

O 74ª Salão de Abril, principal evento de artes visuais do Ceará, divulgou o trio de curadores da edição deste ano. Os projetos inscritos serão avaliados pela comissão curatorial formada pelo galerista e pesquisador Victor Perlingeiro, o artista e pesquisador Jonas Van e a professora e curadora Galciani Neves.

Os três irão analisar os 339 projetos inscritos nesta edição do Salão, selecionando até 38 trabalhos artísticos para compor a exposição do evento. No total, 30 vagas são destinadas a artistas naturais do ou residentes no Ceará há dois anos, enquanto as restantes são para os demais estados do Nordeste.

Victor Perlingeiro é diretor da Galeria Multiarte e coordena catalogações de patrimônios públicos e privados. Jonas Van é artista transnordestino e trabalha com som, vídeo e poesia explorando transmutações, linguagem, ficção especulativa e espiritualidade. Já Galciani Neves atuou em instuições como a Fundação Bienal de São Paulo, Instituto Tomie Ohtake e Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia.

O Salão de Abril foi lançado oficialmente em 1943 por iniciativa de membros da União Estadual dos Estudantes (UEE), tendo realização assumida em 1946 pela Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap). Desde 1964 o evento ficou a cargo da administração municipal de Fortaleza.

