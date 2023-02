Gratuito: Mostra Boca de Cena realiza programação multilinguagens

A segunda edição da Mostra Boca de Cena acontece nesta-feira, 24 de fevereiro, e trará multilinguagens artísticas em programação gratuita no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, bairro Benfica.

O evento, que acontece a partir das 18h30min, busca ampliar o entendimento sobre o teatro enquanto espaço próprio e incentivar a formação de público para espetáculos.

Em fevereiro, a agenda mensal do Mostra Boca de Cena convidou artistas e empreendedores para compor a programação com obras de circo, artes visuais, música, performance e slam (batalha de poesia falada).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização, que já conta com um calendário cultural mensal, é uma ação das produtoras Tempo Aberto e Flutuante, que atuam na promoção das experiências nas artes cênicas, literatura, música e artes visuais, além do empreendedorismo com a Feira Criativa.

Em parceria com o Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, a Mostra Boca de Cena tem como objetivo promover os trabalhos de ambas as produtoras, divulgando as obras produzidas por jovens artistas da Cidade, sendo estes mulheres e pessoas LGBTQIA+.

A programação do evento, nesta sexta-feira, às 19 horas, recebe no palco principal o Slam "Um Conto de Favela" de Pretassa; a performance "No Avesso das Espirais" de Matagal; e o show "Lábia" de Jo Franz. Já no Espaço "Um corredor chamado desejo", Hirlan Moura mostra sua arte com a técnica graffiti em um LivePaint.

Com parceria do Sesc Ceará, a edição realiza duas atividades no Espaço "Fim de Partida": uma discotecagem com a DJ Angel History, às 18h30min, e a apresentação do espetáculo "Doisberto Street Show", às 20h45min, com Doisberto Project.

A segunda edição da Mostra Boca de Cena promove ainda a feira com empreendedores de Fortaleza. Este ano, serão comercializadas as comidas da Del Pane e participarão o Tarot da MLinha, o brechó de Jaene Pinho e Lourran com suas obras artísticas autorais.

A ocupação Boca de Cena tem a proposta de criar espaços de fruição cultural e propor programações independentes, fomentando agenda cultural para o teatro universitário e aproximando a comunidade moradora do entorno do prédio histórico das ações culturais. Busca também desenvolver o espaço de fruição e formação de produtores, empreendedores, artistas, sua capacitação e a criação de espaço de projeção dos trabalhos produzidos por estes agentes.

Mostra Boca de Cena

Quando: sexta-feira, 24, de 18h30min às 21h30min

Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno

Gratuito



Programação completa



Espaço Um Corredor Chamado Desejo

19 horas - Técnica Graffiti (com Hirlan Moura)

Palco principal

19 horas - Slam "Um Conto de Favela" (com Pretassa)

19h40min - Performance "No Avesso das Espirais" (com Matagal) -19h40 às 20h

20h20min - Show "Lábia" (com Jo Franz)

Espaço “Fim de Partida” (estacionamento)

18h30min - Feira empreendedora comMLinha (tarot), Jaene Pinho (brechó), Lourran (obras autorais) e Del Pane (comida)

18h30min - #elafaztudo Sessions (Discotecagem com Angel History, parceria com Sesc Ceará)

20h45min - Espetáculo "Doisberto Street Show" (com Doisberto Project, parceria com SESC Ceará)



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 pela terceira vez

José Mayer tranquiliza fãs após ser internado no Rio de Janeiro

Cafeterias em Fortaleza: veja os melhores locais para tomar café

Ludmilla é capa da Forbes BR em edição sobre mulheres de sucesso

Tags