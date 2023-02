Funk no Super Bowl: música de Rihanna ganha remix de DJ brasileiro

A música "Rude Boy", de Rihanna, ganhou versão remixada com batidas de funk pelo brasileiro DJ Klean e foi apresentada durante show no Super Bowl

Depois de sete anos longe dos palcos, a cantora barbadiana Rihanna se apresentou no Super Bowl, a final da liga de futebol americano. Além dos principais sucessos de sua carreira, a artista levou ao público no último domingo, 12, uma versão da música “Rude Boy” em ritmo de funk com participação decisiva do produtor musical e DJ brasileiro conhecido como DJ Klean.

O trecho foi um dos momentos mais marcantes do show de Rihanna. Na faixa, bailarinos “abriram caminho” para a cantora com passos de dança com a trilha sonora de fundo. “Rude Boy” faz parte do álbum “Rated R”, de 2009, e é a faixa preferida de Ewerthon Carvalho Santos, o DJ Klean.

Rihanna mandando rude boy remixado por um dj baiano (dj klean) zerou o jogo demais pic.twitter.com/zBSL8PzdzS

February 13, 2023

Ele tem apenas 20 anos e viralizou na internet em 2020 ao produzir uma versão da música com elementos de funk. Natural de Itarantim, cidade com cerca de 20 mil habitantes no Centro-Sul da Bahia, ele toca desde os 15 anos e sua relação com Rihanna começou em 2021, segundo afirmou ao portal G1.

Inicialmente, ele postou um remix “bem curtinho” que repercutiu e seus seguidores pediram para que ele terminasse. Ele, então, lançou a versão completa no YouTube e na plataforma Soundcloud, mas de forma independente. Em 2021, o remix repercutiu bastante no TikTok, com DJs e dançarinos publicando vídeos com sua versão de “Rude Boy”.

Acontece que o viral chegou ao conhecimento da equipe de Rihanna e, em janeiro de 2023, recebeu um e-mail de um representante da cantora. Segundo o DJ, estavam “apressados” para uma resposta e, como não sabia o que fazer, pediu ajuda ao amigo DJ Zegon, do duo Tropkillaz, para tratar do assunto. Assim, foi consolidada a interação para a “ida” de Klean para o Super Bowl.

