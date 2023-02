Rihanna e filho posam pela primeira vez para a Vogue

Apesar de já ter feito outros registros do rosto do filho, o nome da criança segue sendo um mistério. Confira como foi o ensaio fotográfico da família

Após uma apresentação de tirar o fôlego no Super Bowl, matar a saudade dos fãs e anunciar a segunda gravidez, a cantora Rihanna publicou nesta quarta-feira, 15, um registro do seu filho de 9 meses em seu Instagram.

Capa da Vogue Britânica, a artista, que conta com 154 milhões de seguidores na rede social, posou ao lado do seu marido, o rapper A$AP Rocky e primogênito em ensaio de família. As primeiras fotos foram tiradas em Malibu, Califórnia.

Rihanna e o mistério sobre o nome do filho

Apesar de já ter feito outros registros do rosto do filho, o nome da criança segue sendo um mistério. Nem a cantora e nem o seu marido divulgaram ou falaram publicamente o nome do bebê.



Em entrevista para a revista Vogue, a repórter chegou a comentar na matéria que até pensou que o nome do herdeiro da Rihanna fosse “baby”, já que todos da equipe, incluindo a artista e A$AP se referiam a ele assim.

Agora empresária no ramo da beleza, a cantora teve que aprender a conciliar a carreira com a maternidade.

“Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E oh, meu Deus, esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse", descreve a cantora sobre a experiência dos primeiros dias sendo mãe.

"Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Cara, você é um zumbi na maior parte”, relata Rihanna para a Vogue.



