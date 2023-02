Rihanna faz volta apoteótica no Super Bowl, após 7 anos longe dos palcos

Após sete anos longe dos palcos, a cantora Rihanna fez sua volta apoteótica em show na noite de ontem, 12, no intervalo do Super Bolw, disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Direto do State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, Estados Unidos, a estrela de Barbados apareceu , às 22h27min (horário de Brasília) toda vestida de vermelho, enquanto seus bailarinos estavam de branco, em um palco suspenso.

Rihanna apresentou uma perfomance de 13 minutos, começando por "Bitch Better Have My Money" e finalizando por "Diamonds". Apesar do rumor de que lançaria canção nova, a apresentação se ateve aos maiores hits da carreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ter acariciado a barriga na última música, Rihanna, que teve filho há 8 meses com A$AP Rocky, levantou especulações de uma nova gravidez. O assunto chegou a ser o mais comentado no Twitter durante e depois a apresentação de Rihanna.

A notícia da gravidez da cantora foi confirmada por um representante de Rihanna ao The Hollywood Reporter, minutos depois do show no Super Bowl.

Honra e representatividade

Em entrevista sobre a apresentação, no último dia 9, Rihanna se disse "honrada" por se apresentar no Super Bowl. "Quando você se torna mãe, acontece algo em que você sente que pode conquistar o mundo, pode fazer qualquer coisa. E o Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo. Por mais assustador que isso seja, não subo no palco há sete anos, há algo emocionante no desafio de tudo isso e é importante para mim fazer isso este ano. É importante para a representatividade, é importante para o meu filho ver isso. ", afirmou.

"Essa é uma grande parte do motivo pelo qual é importante para mim fazer esse show: representatividade. Para imigrantes, para meu país, Barbados, para mulheres negras em todos os lugares. Eu apenas acho que isso é realmente importante, é a chave para as pessoas verem as possibilidades. E estou honrada por estar aqui, estou honrada por fazer isso este ano", complementou.

Setlist do show



Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy (com elementos de funk)

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds



Sobre o assunto Rihanna no Super Bowl: saiba onde assistir ao show em Fortaleza

Rihanna no Brasil; jornalista confirma show da cantora em 2023

Super Bowl 2023: Com show de Rihanna, Adele confirma presença

Rihanna no Super Bowl: saiba onde assistir à apresentação

Rihanna: filho da cantora aparece em vídeo; conheça o bebê

Dez lançamentos: com retorno de Rihanna, parceria com Juliette e mais

É real: Rihanna volta para a música com 'Lift Me Up'

"Lift Me Up": Rihanna lança primeira música inédita em seis anos

Rihanna volta à música com faixa na trilha de 'Pantera Negra: Wakanda para sempre'

Rihanna confirma nova música para trilha sonora de "Pantera Negra 2"

Tags