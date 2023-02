Atriz Luci Pereira, da novela Travessia, é alvo de xenofobia no RJ

Luci Pereira, atriz da Globo, relatou em uma rede social um caso de xenofobia que viveu no Rio de Janeiro. Segundo a artista, ela estava se dirigindo a um supermercado, na Barra da Tijuca, quando foi parada por um homem. Após comentar sobre a novela de Gloria Perez, proferiu xingamentos a Luci e disse que ela deveria voltar para Campina Grande, sua cidade natal.

"Você devia voltar para lá, lá é sua terra. Você está fazendo o que aqui?", disse ele, não identificado. "Uma mulher com essa voz feia fazendo novela", completou. Na publicação, a atriz ainda revela não ter sido a primeira vez que é alvo de xenofobia e que o preconceito a causa "muita tristeza".

"Eu lamento muito ter pessoas assim no mundo cheias de ódio e rancor. Hoje pela manhã fui abordada por um senhor de aproximadamente uns 70 anos na Barra da Tijuca, que me xingou de todas as formas por conta do meu modo de falar", escreveu Luci.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há 25 anos morando fora da Paraíba, Luci Pereira ressalta o orgulho de ser nordestina e diz que formas de preconceito como a xenofobia geram um clima de violência.



"Eu nunca fui de ficar abalada por me mandarem voltar pro Nordeste, ou zombarem do meu sotaque moro em outro estado a 25 anos já passei muito por isso. A intolerância de pessoas assim nos dias de hoje é muito perigosa", alertou a atriz. Na internet, a atriz recebeu apoio de artistas e fãs.



Sobre o assunto Travessia: personagem de Cássia Kis sofrerá ataque terrorista

Cássia Kis: Globo não renova contrato com atriz após Travessia

Travessia: que horas começa hoje (02/01), resumo e onde assistir

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags