Elas por Elas: novela estreia no Globoplay e vai ganhar remake

Há cerca de 40 anos, estreava na Rede Globo “Elas por Elas”, um clássico que ficou marcado na teledramaturgia brasileira, principalmente pelo personagem Mário Fofoca (Luis Gustavo). A história da novela gira em torno de sete mulheres que foram colegas de escola e não se veem há 20 anos. Até que uma delas decide organizar um reencontro do grupo. O que não esperavam é que as lembranças do passado e as coincidências do presente afetassem suas vidas. Na época, a telenovela atingiu surpreendentes índices de audiência.

Pensando em reviver tal sucesso, a Globo deu aos fãs da trama duas notícias nesta semana: a estreia da original na plataforma de streaming Globoplay e a chegada de um remake nas telinhas do canal. Agora, o público pode relembrar a história de 1982 enquanto se prepara para assistir à refilmagem.

Dirigido por Amora Mautner (Avenida Brasil), o remake está previsto para estrear na TV no segundo semestre de 2023, depois de “Amor Perfeito”. A história será ambientada nos dias atuais e deve ir ao ar na faixa das 18 horas.

Relembre a trama



A história é centrada na vida das sete amigas: Márcia (Eva Wilma), Helena (Aracy Balabanian), Adriana (Esther Góes), Wanda (Sandra Bréa), Carmem (Maria Helena Dias), Marlene (Mila Moreira) e Natália (Joana Fomm). Após anos sem se encontrarem, elas percebem que suas vidas estão mais ligadas do que imaginam, já que descobrem, por exemplo, que o homem casado com quem Wanda namora é, na verdade, marido de Márcia.

Tal história se desenrola quando o marido de Márcia morre em um quarto de motel e ela contrata o atrapalhado detetive particular Mário Fofoca para investigar o caso. Ao longo dos capítulos, a viúva passa a se sentir atraída por ele, tentando agarrá-lo a qualquer custo.

A importância do investigador vai além de seu envolvimento com ela, tendo em vista que ele concentrava o tom humorístico do folhetim e ficou marcado na teledramaturgia brasileira. A prova disso é que, após o encerramento da trama, Luis Gustavo ainda viveu o personagem outras três vezes: no seriado “Mário Fofoca” (1983), no filme “As Aventuras de Mário Fofoca” (1983) e no remake da novela “Ti-ti-ti” (2010).

5 curiosidades sobre “Elas por Elas”:



De acordo com Eva Wilma, várias cenas entre ela e o personagem de Luis Gustavo foram improvisadas.



Wolf Maya, diretor da novela, preparava surpresas para os atores durante as gravações, como deixar uma cadeira bamba no cenário para que Luis Gustavo se assustasse ao sentar. O objetivo era deixar as cenas mais espontâneas e aproveitar as soluções encontradas pelos atores.



A música “Falando Sério”, de Roberto Carlos, foi proibida de ser usada no folhetim. A censura aconteceu por conta do trecho "e apenas ser mais um na sua cama", cantado por Mário Fofoca para uma de suas paqueras.



A obra teve uma reprise anunciada no Vale a Pena Ver de Novo no começo de 1984, mas, de um dia para o outro, foi trocada por "Água Viva" (1980). Assim, “Elas por Elas” só passou a ser exibida no programa um ano depois do que estava previsto.



Quando ainda era modelo, Xuxa fez uma participação especial na novela, contracenando com René (Reginaldo Faria).

