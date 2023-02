Rihanna no Super Bowl: saiba onde assistir ao show em Fortaleza

A 57ª edição do Super Bowl, jogo que decide o campeão da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, acontece neste domingo, 12. Durante a partida são apresentados trailers de filmes além de uma performance de um artista. Neste ano, será a vez de Rihanna abrilhantar o espetáculo.

Realizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos, a final será disputada entre as equipes do Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. O evento inicia às 20h30min e conta com transmissão ao vivo na TV aberta, na Rede TV, em canal por assinatura ESPN e na plataforma de streaming Star+.

Bulls Beer House

O pub transmite a final da Super Bowl nas unidades Parquelândia e Aldeota, a partir das 20h30min. Na Aldeota, a festa começa mais cedo com setlist de Indie Rock a partir das 18h30min.

Quando: domingo, 12 de fevereiro, às 20h30min

Onde: Bulls Beer House Parquelândia (R. Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia) e Bulls Beer House Aldeota (Rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota)



Cervejaria Turatti

Na Turatti, a transmissão do Super Bowl inicia às 19 horas e conta decoração e cardápio temáticos nas quatro unidades, localizadas na Varjota, no RioMar, no RioMar Kennedy e na Cambeba.

Tem, também, presença de atletas e cheerleaders na sede Varjota e permite reservas antecipadas pelo link. Na unidade Varjota, terá participação do time cearense de futebol americano, como as líderes de torcida Sereia Cheerleaders e os atletas do Fortaleza Tritões, equipe oficial do Fortaleza Esporte Clube.

Quando: domingo, 12 de fevereiro, às 19h

Onde:

- Varjota (R. Ana Bilhar, 1178)

- Riomar Papicu (R. Des. Lauro Nogueira, 1500)

- RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

- Turatti Sul (Av. Ministro José Américo, 1321 - loja 01 - Cambeba)

The Lights

No The Lights bar, a proposta é priorizar a transmissão do show da cantora Rihanna, por lá a festa está marcada para às 22 horas.



Quando: domingo, 12, às 22 horas

Onde: The Lights (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)

Hard Rock Cafe Fortaleza



O restaurante Hard Rock Cafe Fortaleza transmitirá a partida a partir das 20h30min, com decoração especial, presença exclusiva do Ceará Caçadores e cheerleaders da infantaria de elite.



Quando: domingo, 12 de fevereiro, às 20h30min

Onde: Hard Rock Cafe (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

