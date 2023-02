Rihanna no Super Bowl: saiba onde assistir à apresentação

Rihanna retorna aos palcos no próximo dia 12 de fevereiro como atração principal do Super Bowl 2023 - final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL. No Brasil, a transmissão do show e da partida será exibida na Rede TV!

Esta será a primeira apresentação da cantora após a pausa de sete anos, quando lançou o seu último álbum de estúdio “Anti”, em 2016. Durante o período em que esteve em hiato, Rihanna dedicou-se às suas empresas Fenty Beauty e Savage X Fenty. Em outubro de 2022, a artista lançou a canção “Lift me up”, que foi trilha sonora de “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.

A edição de 2023 do Super Bowl irá ocorrer no domingo, dia 12 fevereiro, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos. Uma das atrações com maior audiência da TV americana, a apresentação dura cerca de 15 minutos. A transmissão da partida e do show de Rihanna no Brasil será pela RedeTV!, o canal 2, em Fortaleza.



Rihanna no Super Bowl

Quando: domingo, 12 de fevereiro, às 20h30min (horário de Brasília)

Onde: Rede TV!



