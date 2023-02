Super Bowl 2023: Com show de Rihanna, Adele confirma presença

Confirmada para se apresentar durante o intervalo do Super Bowl de 2023, o show de Rihanna está sendo aguardado por seus inúmeros fãs no mundo todo. Dentre as personalidades que esperam ansiosamente pelo retorno da artista, Adele compartilhou que irá acompanhar o jogo final da Liga de Futebol Americano (NFL) apenas para assistir o show de Rihanna.

Em seu show mais recente, realizado em Las Vegas, Adele confirmou que estará presente no State Farm Stadium, no Arizona, para ver a apresentação no intervalo da partida. "Sim, eu vou! Estou indo só pela Rihanna, eu não dou a mínima [à partida]", afirmou Adele, enquanto conversava com o público.

"Just going for Rihanna" honest queen we love!!!!! pic.twitter.com/kN8nD4TDYJ

February 4, 2023

Marcado para acontecer no próximo domingo, 12, a partida final será entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chief, que decidem quem levará o título da NFL. Considerado um dos eventos mais importantes do esporte estadunidense, o Super Bowl garante a maior audiência da TV no país. A transmissão da partida e do show de Rihanna no Brasil será pela RedeTV!, o canal 2, em Fortaleza.

