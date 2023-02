Após acidente, Jeremy Renner está usando cadeira de rodas

Após fraturar 30 ossos em acidente que envolveu um atropelamento por veículo removedor de neve, Jeremy Renner, intérprete de Gavião Arqueiro da Marvel, está se recuperando bem e usando uma cadeira de rodas para se locomover.

As atualizações sobre o estado de saúde de Renner foram dadas por Evangeline Lilly à revista Monet. A atriz, que faz par romântico com ele no drama "Guerra ao Terror", disse que a recuperação dele era como um "milagre".

“Quando fizemos aquele filme [Guerra ao Terror], ele era tão novo e empolgado, lembro de ficar muito impressionada com ele. O irônico é que naquela época eu fui meio que uma ‘ponta famosa’, porque estava em ‘Lost’, e eu me perguntava, ‘quem é esse cara?’. Agora ele é uma lenda. Um cara incrivelmente corajoso e forte”, disse a atriz durante a première de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ (2023).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ela, Jeremy Renner estaria se recuperando muito bem. "Eu achei que ia sentar ao lado da cama dele e segurar a mão dele enquanto ele gemia de dor sem se mexer. Ele estava conduzindo a cadeira, rindo com amigos. É um milagre, um verdadeiro milagre”, afirmou.

"Ele é feito de algo muito mais rígido, e sempre foi possível enxergar isso nele. Ele teve uma experiência de quase morte que foi altamente traumática, e estava acordado para a coisa toda. Ele tem uma longa jornada a percorrer agora. É disso que os pesadelos são feitos. Ele viveu isso, e está do outro lado agora. Ele está se recuperando incrivelmente, e eu estou muito feliz por isso", disse Lilly.

Jeremy Renner estava ajudando uma pessoa no momento do acidente

O ator Jeremy Renner, que dá vida ao personagem Gavião Arqueiro da Marvel, sofreu um acidente grave no dia 1º de janeiro, envolvendo um limpa neves.

Segundo atualizações do jornal local Reno Gazette, o ator ajudava uma pessoa que estava presa dentro de um carro atolado na neve.

As informações foram repassadas à imprensa pela prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve. A gestora disse que ela e o Renner são amigos e que no dia do acidente foi chamada pela família.

“Ele estava ajudando alguém preso na neve”, disse Schieve. “Ele está sempre ajudando os outros.”

Como foi o acidente com Jeremy Renner



O acidente aconteceu no domingo, 1º de janeiro, e Renner foi o único envolvido, de acordo com informações do gabinete do xerife de Tahoe County.

O ator, que possui uma casa na região, tentava remover a neve que atolava um carro na vizinhança, após forte nevasca no Ano Novo, até que uma máquina de remoção de gelo que utilizava o atingiu.

Um vizinho, médico, fez um torniquete em Renner e ficou ao seu lado até a chegada dos paramédicos, segundo o TMZ.

(Colaboração: Maria Eduarda Andrade)

Sobre o assunto Acidente de Jeremy Renner deixou ator com mais de 30 ossos quebrados

Jeremy Renner recebe alta do hospital após acidente grave

Ator Jeremy Renner comemora aniversário em UTI após acidente

Jeremy Renner: Irmã revela estado de saúde do ator após cirurgia

Jeremy Renner: estrelas da Marvel apoiam ator após acidente

Ator Jeremy Renner diz estar 'muito mal' após acidente com limpa-neve

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags