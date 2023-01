Ator Jeremy Renner comemora aniversário em UTI após acidente

O ator Jeremy Renner, intérprete do Gavião Arqueiro, personagem da Marvel, sofreu um grave acidente no último domingo, 1º de janeiro. Renner estava ajudando uma pessoa no momento do ocorrido.

Levado em estado grave ao hospital, o ator sofreu trauma torácico e diversas lesões ortopédicas. Na última segunda-feira, 2, passou por uma cirurgia e permanece em estado “crítico, mas estável”, segundo informações de sua equipe.

Em sua conta no Instagram, o ator postou uma foto comemorando seu aniversário de 52 anos, neste sábado, 7, juntamente com a equipe médica que o acompanha na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na publicação, o astro agradece aos profissionais. "Obrigada a renomada equipe médica da UTI por iniciar esta jornada", escreveu.

A primeira publicação de Renner após o acidente foi feita na terça-feira, 3, junto a uma foto com o rosto bastante machucado. Renner afirmou estar “muito cansado para digitar” e agradeceu pelas mensagens recebidas.