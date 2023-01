Jeremy Renner: Irmã revela estado de saúde do ator após cirurgia

O ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro na Marvel, continua se recuperando após um acidente grave próximo à sua residência em Nevada, nos Estados Unidos.

A irmã do astro, Kim Renner, comentou sobre o estado de saúde e o que aconteceu durante e após o acidente. Em conversa ao canal estadunidense CBS, ela elogiou a força de vontade do famoso em se recuperar logo.

“Quem conhece o Jeremy sabe que ele é um lutador e não brinca em serviço. Ele está superando todas as expectativas de progresso”, disse nesta quarta-feira, 4, ao canal.



O acidente ocorreu na mansão no Lago Tahoe. Renner foi atingido por uma máquina que retira neve enquanto tentava ajudar um familiar que estava preso no gelo. O famoso perdeu bastante sangue e teve hemorragia, mas passa bem.

Em uma cama de hospital, Jeremy compartilhou uma foto com o rosto machucado. Para tranquilizar os fãs, o ator amenizou a situação. "Estou quebrado demais agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", escreveu.

