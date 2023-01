Acidente com ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro; veja como foi

Após se machucar com máquina de neve, o ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, segue em estado crítico, mas estável; veja como aconteceu o acidente

O ator norte-americano Jeremy Renner, 51 anos de idade, conhecido por seu papel de Gavião Arqueiro em “Vingadores” da Marvel, sofreu um acidente com uma máquina removedora de neve que atingiu uma de suas pernas em Reno, estado de Nevada.

O acidente aconteceu no domingo, 1º de janeiro, e Renner foi o único envolvido, de acordo com informações do gabinete do xerife de Tahoe County.

Os representantes do ator confirmaram para a Variety que “Jeremy se encontra em estado crítico, mas estável, com ferimentos sofridos após um acidente relacionado ao clima ao retirar a neve hoje cedo”.

Como aconteceu o acidente com ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro?

O ator possui uma casa na região e tentava remover parte da neve, após forte nevasca no Ano Novo, quando a máquina de remoção do gelo o atingiu. Um vizinho, médico, fez um torniquete em Renner e ficou ao seu lado até a chegada dos paramédicos, segundo o TMZ.

O transporte médico de Jeremy Renner até o hospital aconteceu por helicóptero, enquanto a Variety destacou que a equipe de investigação de acidentes graves do xerife, em Tahoe County, está “atualmente investigando as circunstâncias do incidente”.

A máquina para remoção da neve possuía diversos recursos de segurança, relatou vizinho ao TMZ. Antes do acidente, Renner compartilhou em seu perfil no Twitter a foto de um carro coberto por neve.

"A queda de neve no Lago Tahoe não é brincadeira. #ParaísodeInverno", digitou ao lado da imagem.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Jeremy Renner: Trabalhos do ator

Reconhecido por sua atuação no Universo Marvel como o Gavião Arqueiro, Jeremy Renner reprisou o seu papel em série exclusiva do serviço Disney Plus (“Hawkeye”) ao lado da atriz Hailee Steinfeld.

Renner foi indicado ao Oscar duas vezes nas categorias de “Melhor Ator” e “Melhor Ator Coadjuvante" por seus trabalhos em “Guerra ao Terror” e “Atração Perigosa”, respectivamente.

Seu trabalho mais recente é a série “Mayor of Kingstown”, disponível no Brasil pelo streaming Paramount Plus.

