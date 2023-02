O ano de Beyoncé? A elite da música chega ao Grammy 2023

Os maiores nomes do pop estarão neste domingo, 5, em Los Angeles na celebração do Grammy, nesta edição que promete ser palco de mais um capítulo entre Beyoncé e Adele.

Kendrick Lamar, Harry Styles e Taylor Swift também estão entre os favoritos do evento, que dá um destaque inédito à música latina, com indicados como Bad Bunny e Anitta nas principais categorias.

A 65ª edição da cerimônia famosa por premiar os soberanos da música promete uma gama de estrelas, com a presença de Styles, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy e Mary J. Blige. O espetáculo será apresentado, mais uma vez, pelo comediante Trevor Noah.

A rainha Beyoncé

Com nove nomeações, Beyoncé é a mais indicada da premiação, seguida pelo rapper Kendrick Lamar, com oito. Adele e Brandi Carlile receberam sete indicações, cada uma.

A entrega dos prêmios acontecerá após um ano marcado por discos com sucesso de vendas, como o vibrante "Renaissance", de Beyoncé, o introspectivo "30" de Adele e o animado "Un verano sin ti" do porto-riquenho Bad Bunny.

A atenção da noite está voltada para Adele e Beyoncé, cujos trabalhos estão nas mesmas categorias de seis anos atrás, quando a cantora britânica ganhou do revolucionário "Lemonade", da Queen B.

A competição tácita é alimentada ainda mais pelas críticas de que a Recording Academy, responsável pela premiação, não dê o devido reconhecimento a artistas negros.

Segundo previsões da Billboard, este ano, a legião de fãs da Beyoncé estará em comemoração com a cantora pelo prêmio de melhor álbum. Ao mesmo tempo, outros especialistas dizem que Adele tem chances de levar a estatueta na categoria gravação do ano, com a canção "Easy On Me".

O fato é que, nesta edição de 2023, Beyoncé fez história ao acumular 88 indicações, empatando com seu marido, Jay-Z, no pedestal de artista mais indicado do Grammy.

Com 28 vitórias, Beyoncé é a mulher com mais gramofones. Já na lista geral, está empatada em segundo lugar com o produtor Quincy Jones e tem chances de destronar o diretor de música clássica Georg Solti, com 31.

Mais indicados ao Grammy 2023

A brasileira Anitta chega a Los Angeles em busca do troféu. Em uma das categorias de destaque, o prêmio de melhor artista revelação pode selar a internacionalização da "Girl from Rio", que colocou o mundo para dançar com o sucesso "Envolver".

Atualmente o artista com a maior bilheteria, Bad Bunny também chega neste domingo com três indicações por seu bem-sucedido "Un Verano Sin Ti", que disputa o álbum do ano.

É a primeira vez que um disco gravado totalmente em espanhol concorre a um prêmio, um dos mais cobiçados da noite. Trata-se também da primeira nomeação solo do astro porto-riquenho em uma das principais categorias do Grammy.

O reconhecimento é um marco para o ritmo reggaeton, gênero latino que revolucionou o cenário global.

Benito Antonio Martínez Ocasio, 30, também disputa o Grammy de melhor performance solo de pop e o melhor álbum de música urbana.

Destaque no Grammy Latino do ano passado, a "Motomami" Rosalía busca o prêmio de melhor álbum latino de rock, ou música alternativa.

Assim como Carlos Vives, Maluma, Jorge Drexler e Cristina Aguilera, o responsável pela globalização do reggaeton Daddy Yankee está presente nas categorias latinas.

Ninguém é apontado como favorito para o prêmio de melhor artista-revelação, que, em edições anteriores, consagrou fenômenos como Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion e Billie Eilish.

As indicações para esta categoria mostram cada vez mais variedade e refletem as tendências atuais da música e vídeo. Assim como Anitta, os roqueiros da banda Måneskin, o rapper Latto e o cantor Omar Apollo viralizaram no TikTok.

O Grammy deste ano também é uma oportunidade para o BTS, titãs da Coreia do Sul que anunciaram uma pausa na carreira, levar o primeiro Grammy da carreira. Já Taylor Swift, que possui 11 estatuetas, pode finalmente ganhar o prêmio de Canção do Ano nesta edição.

Composta por artistas, compositores e engenheiros, a Recording Academy também reconhece artistas lendários da música, como Bonnie Raitt, Willie Nelson e ABBA, com várias indicações.

