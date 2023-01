Anitta grava novo clipe e suposta cena de sexo oral viraliza

O novo projeto de Anitta foi gravado em uma comunidade no Rio de Janeiro; a artista também foi criticada por promover suposta hiperssexualização de atores negros

Um vídeo de Anitta viralizou nesta quinta-feira, 26, após uma suposta cena de sexo oral realizada pela cantora. A artista está gravando um novo videoclipe e um dos locais escolhidos para ambientação foi a comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além do burburinho pela cena em si, a intérprete de “Girl From Rio” foi criticada por uma suposta hiperssexualização de atores negros.

O vídeo que circula por redes sociais como o Twitter mostra Anitta ajoelhada e simulando movimentos de sexo oral em um ator em um beco da comunidade. De acordo com o site Splash, o que ocorreu foi apenas uma cena do projeto a ser lançado, significando, assim, que não passou de simulação.

Simulação de cena de sexo oral com Anitta viralizou nas redes sociais (Foto: Reprodução)



Os figurantes envolvidos na gravação não puderam utilizar os celulares no local pelo receio da equipe de produção de que o conteúdo vazasse. Mesmo com essa preocupação, passou a circular na internet o vídeo da gravação da cena.

O episódio dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns criticaram por uma “vulgaridade” possível na cena, outros apontaram uma suposta hiperssexualização do ator negro em cena. “Era pra isso que Anitta queria um homem especificamente NEGRO no clipe dela? Pra sexualizar corpos pretos mais uma vez?”, disse um perfil no Twitter.

