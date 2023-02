Beyoncé anuncia turnê mundial e fãs pedem shows no Brasil

Após Beyoncé fazer publicação anunciando a turnê mundial "Renaissance" em suas redes sociais, fãs brasileiros pedem show da artista no País: "Come to Brazil"

Longe dos palcos brasileiros há 10 anos, a artista internacional Beyoncé publicou uma imagem em cima de um cavalo prateado, em alusão ao seu último álbum, Renaissance. Nos comentários, os fãs brasileiros pedem por shows no país.

Sem confirmação de apresentações no País, os internautas brasileiros tomaram conta dos comentários. O cearense Max Petterson disse: “Mulher, não esquece o Brasil".

Os fãs também comentaram: "Please come to Brazil [Por favor, venha ao Brasil]". "Please, Brazil!!! [Por favor, Brasil]", pediu outro usuário. "Para de graça", brincou outro fã.



Turnê mundial de "Renaissance"

Em 23 de outubro, Beyoncé anunciou nova turnê mundial durante o evento beneficente Wearable Art Gala 2022, onde ela leiloou o primeiro par de ingressos para o show por US$ 50 mil.

Organizado pela mãe de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, e seu padrasto, Richard Lawson, o evento tinha como objetivo arrecadar fundos para os programas artísticos da Where Art Can Occur Theater Center (WACO).

Os ingressos leiloados valem para qualquer um dos destinos nos Estados Unidos ou em outros países, confirmando que terá uma turnê mundial. Além disso, quem arrematou os ticktes terá direito a uma visita guiada aos bastidores da apresentação com a mãe de Beyoncé.

O prêmio também inclui duas passagens de primeira classe na companhia International United Airline Polaris para cidades selecionadas e hospedagem de três noites em um hotel.

Um vídeo do leilão mostra que os primeiros shows começarão no verão do hemisfério norte, que corresponde ao mês de junho até setembro de 2023.

A última turnê de Beyoncé foi em 2018, ao lado de seu marido, Jay-Z, para divulgar o álbum "Everything is Love". (Colaborou Ana Flávia Marques)

Confira o momento no leilão:

The first special ticket to see Beyoncé on her next tour was sold at a $50,000 auction. #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/9C9UCbsvN6 — BEYONCÉ NEWS (@BeyonceHiveNews) October 23, 2022

