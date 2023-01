The Last of Us: atores se emocionam com fim de episódio

Os atores Nick Offerman e Murray Bartlett falaram em entrevista sobre o terceiro episódio de The Last of Us e se emocionaram

O terceiro episódio de “The Last of Us” estreou neste domingo, 29, e impactou os fãs da série. O capítulo "Long Long Time" trouxe uma nova versão da história dos personagens Bill e Frank; os atores envolvidos se emocionaram com o fim desta produção.

"Long Long Time" tem duração de 80 minutos e narra uma história com pontos diferentes do enredo base principal dos próprios personagens principais ou dos coadjuvantes. Dessa forma, houve um aprofundamento maior dessas figuras no cenário pós-apocalíptico.

O ator Murray Bartlett, que interpreta Frank, comentou ao portal Exame a sua reação ao fim do terceiro episódio: "Quando eu me vejo em algo, é muito fácil para mim ser objetivo, me julgar ali e focar só na minha atuação técnica até me perder nisso. É por isso que fiquei tão surpreso quando chorei como um bebê no final deste episódio".

Já Nick Offerman, que interpreta Bill, disse ter dificuldade de se emocionar, mas mesmo assim, ficou comovido com a produção.

"Eu não gosto de me assistir na tela, sabe? Sempre que assisto a qualquer um dos meus trabalhos, acabo sendo muito perfeccionista. Dito isso, eu fiquei sim muito tocado pela história, não chorei, mas me comoveu bastante", disse Nick.



