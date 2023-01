Morre Annie Wersching, atriz do game "The Last of Us"

Annie Wersching morreu aos 45 anos em decorrência de um câncer diagnosticado em 2020. Atriz era reconhecida por seus trabalhos na série "24 horas" e no game "The Last of Us"

A atriz Annie Wersching morreu aos 45 anos neste domingo, 29 de janeiro (29/01/23). A causa da morte foi um câncer diagnosticado em 2020.

Conhecida por seus trabalhos no game "The Last of Us" e na série "24 horas", a morte da atriz foi confirmada pelo seu marido, Stephen Full. Na série da HBO, baseada no jogo de — recentemente adaptado para a TV pela HBO —, ela interpretou Tess, vivida por Anna Torv na adaptação.



"Há um buraco cavernoso na alma desta família hoje. Mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrava beleza no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Elas nos ensinou a não esperar que a aventura o encontre. 'Vá encontrá-la. Está em todo lugar.' E nós iremos", comunicou Stephen Full.

Annie Wersching também foi reconhecida por diversos outros trabalhos de grande repercussão em sua carreira como "Supernatural" (2007), "The Vampire Diaries" (2015-2016) e "CSI: Crime Scene Investigation" (2010).

