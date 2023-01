Lana Del Rey fará show no Brasil em 2023, afirma jornalista

Depois de anunciar o nono álbum da carreira, "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd", Lana Del Rey se prepara para fazer show no Brasil. A informação é do jornalista José Norberto Flesch e repercutiu entre os fãs brasileiros nas redes sociais.

A previsão é que o disco chegue às plataformas digitais no dia 24 de março e o show deve acontecer no final de maio. Ainda não há informações oficiais sobre a possível vinda de Lana.

Em publicação de um perfil dedicado a artista em uma rede social, intitulado "Del Rey Dear", Lana será atração do Festival MITA, que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por meio de um comentário, a artista confirmou a vinda. "Estou chegando e enviando muito amor a vocês", respondeu Lana Del Rey.

Novo disco de Lana Del Rey

Com 16 canções, o novo álbum da cantora e compositora Lana Del Rey inclui parcerias com os artistas Father John Misty, Jon Batiste e Tommy Genesis. Confira as músicas:

01. The Grants

02. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

03. Sweet

04. AW

05. Judah Smith Interlude

06. Candy Necklace

07. Jon Batiste Interlude

08. Kintsugi

09. Fingertips

10. Paris, Texas

11. Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12. Let the Light In (fear. Father John Misty)

13. Margaret (feat. Bleachers)

14. Fishtail

15. Peppers (feat. Tommy Genesis)

16. Taco Truck x VB

