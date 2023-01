Gratuito: Manu Chao faz show Estação das Artes nesta quinta, 26

O Complexo Estação das Artes, parte da rede pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, segue com programação de férias nesta semana. Com a proposta de unir diferentes linguagens, o Festival Travessias disponibiliza mais de dez atrações até domingo, 29.

A abertura desta quinta-feira, 26, é feita pelo músico francês Manu Chao. O artista apresenta o show "Kiramanu" ao lado do filho Kirá. Já na sexta-feira, 27, as atividades começam com o espetáculo "Marítimas: Narrativa 1# Minha Jangada Chama Pelo Nome", desenvolvido a partir do Teatro em Miniatura.

O dia ainda conta com o show "Tectônica", de Marta Aurélia, e "Encruzilhada", de Zéis. O evento é encerrado com a apresentação "Viramundo convida Caravana Cultural", performada em comemoração aos 20 anos da Caravana Cultural. No sábado, 28, o Afoxé Omõrisá Odé exibe "A Dança dos Orixás" e Luiza Nobel compartilha o espetáculo Baile Preto, que leva como tema "Diversão, Ancestralidade e Denúncia".

Para finalizar as atividades do Festival, o espaço oferece a terceira edição do "Chorinho na Estação" e a peça infantil "O Caçador de Histórias", do Grupo Fantoshow. O espaço está sujeito à lotação, com 2.000 pulseiras disponíveis na quinta-feira, 26, e 1.500 pulseiras disponíveis de sexta-feira, 27, a domingo, 29.

Veja a programação completa:

Quinta-feira, 26

19 horas - Abertura

20 horas - Show "Kiramanu", com Manu Chao

Sexta-feira, 27

17 horas - Espetáculo "Marítimas: Narrativa 1# Minha Jangada Chama Pelo Nome"

18h20min - Show "Tectônica"

19h30min - Show "Encruzilhada"

21 horas - Show "Viramundo convida Caravana Cultural"

Sábado, 28

15 horas - Sarau das Pretas

16h20min - Espetáculo "Feridas do Existir"

17h50min - Espetáculo "A Dança dos Orixás"

17h50min - Projeto Cidade Mídia

18 horas - Show Nego Gallo convida Emicionar & Blecaute

19h30min - Show "Baile Preto"

Domingo, 29

9 horas - Oficina "Percursos: a pintura em movimento" e oficina "Explorando formas sensoriais"

9 horas - Espetáculo "O Caçador de Histórias"

10 horas - Espetáculo "A Risita"

11 horas - Chorinho na Estação

Festival Travessias

Quando: 26 a 29 de janeiro

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito



