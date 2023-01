Framboesa de Ouro: confira indicados na premiação de piores do ano

O Framboesa de Ouro 2023 anunciou na manhã de hoje, 23, suas indicações - e "Blonde", a biografia de Marilyn Monroe produzida pela Netflix, foi o título mais lembrado do ano, com oito nomeações (incluindo pior filme).

Outro destaque na lista foi Tom Hanks, que recebeu nada menos do que três indicações: pior ator (por "Pinóquio"), pior ator coadjuvante (por "Elvis") e pior casal (Tom Hanks & sua cara coberta de látex, em "Elvis"). Os vencedores serão anunciados em 11 de março. Confira abaixo a lista completa.

PIOR ATOR



Colson Baker (Machine Gun Kelly), por "Tenha um Bom Luto"

Pete Davidson, por "Marmaduke"

Tom Hanks, por "Pinóquio"

Jared Leto, por "Morbius"

Sylvester Stallone, por "Samaritano"

PIOR ATRIZ



Ryan Kiera Armstrong, por "Chamas da Vingança"

Bryce Dallas Howard, por "Jurassic Park: Domínio"

Diane Keaton, por "Mack & Rita"

Kaya Scodelario, por "A Filha do Rei"

Alicia Silverstone, por "The Requin"

PIOR REMAKE, CÓPIA OU SEQUÊNCIA



"Blonde"

As duas sequências de "365 Dias"

"Pinóquio"

"Chamas da Vingança"

"Jurassic World: Domínio"

PIOR ATRIZ COADJUVANTE



Adria Arjona, por "Morbius"

Lorraine Bracco, por "Pinóquio"

Penelope Cruz, por "As Agentes 355"

Bingbing Fan, por "As Agentes 355" e "A Filha do Rei"

Mira Sorvino, por" Lamborghini: The Man Behind the Legend"

PIOR ATOR COADJUVANTE



Pete Davidson, por "Tenha um Bom Luto"

Tom Hanks, por "Elvis"

Xavier Samuel, por "Blonde"

Mod Sun, por "Tenha um Bom Luto"

Evan Williams, por "Blonde"

PIOR CASAL



Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, em "Tenha um Bom Luto"

Os dois personagens reais da cena na Casa Branca, em "Blonde"

Tom Hanks e sua cara cheia de látex, em "Elvis"

Andrew Dominik e seus problemas com mulheres, em "Blonde"

As duas sequências de "365 Dias"

PIOR DIREÇÃO



Judd Apatow, por "A Bolha"

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, por "Tenha um Bom Luto"

Andrew Dominik, por "Blonde"

Daniel Espinosa, por "Morbius"

Robert Zemeckis, por "Pinóquio"

PIOR ROTEIRO



Andrew Dominik, por "Blonde"

Robert Remeckis & Chris Weitz, por "Pinóquio"

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, por "Tenha um Bom Luto"

Emily Carmichael & Colin Trevorrow, por "Jurassic World: Domínio"

Matt Sazama & Buck Sharpless, por "Morbius"

