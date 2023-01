Helena Barbosa assume a superintendência do Centro Dragão do Mar

A gestora cultural do Centro Cultural Porto Dragão, Helena Barbosa, assumiu a superintendência do Centro Dragão do Mar

Com carreira que soma dez anos em gestão pública e 15 anos na cena artística, Helena Barbosa é a nova superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O anúncio foi feito pela Cultural da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) nesta sexta-feira, 20.

Helena Barbosa é gestora cultural, produtora e pesquisadora, é graduada em Ciências Sociais (UFC) com pesquisa nas áreas da Antropologia Visual, Cultural e Política; Especialista em Gestão Cultural Contemporânea.

Na gestão pública, Helena foi coordenadora dos Pontos de Cultura na Secult Ceará (2013), gerente de Ação Cultural no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (2017), Diretora de Formação e Criação no Instituto Ecoa (2019), assessora do Gabinete da Secult Ceará (2021) e gestora executiva no Centro Cultural Porto Dragão, equipamento da Secult Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

O anúncio da nova gestão foi comemorado nas redes sociais por cearenses que acreditam na pesquisadora como um avanço nas representações sociais dentro do setor cultural, considerando-a como uma mulher que veio da periferia e, portanto, uma executiva sensível e interessada em promover oportunidades a artistas ainda invisibilizados.

RELACIONADO | Natasha Faria deixa superintendência do Centro Dragão do Mar

Gestão anterior

A atriz e cantora Natasha Faria deixou em dezembro de 2021 a Superintendência do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), cargo que ocupava desde abril de 2019. Desde então, a função vinha sendo ocupada pelo gestor Jean Nascimento.

A gestão de Natasha ficou marcada no início por uma série de reformas estruturais no equipamento, movimento que acabou afetado pela chegada da pandemia no Estado. A artista deixa o cargo para iniciar o Doutorado em História na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris.

