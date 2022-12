Política e desejo são tema da peça que reestreia no Dragão do Mar

Temporada de reestreia acontece nos dias 6, 13, 20 e 27 de dezembro no Teatro do Dragão do Mar

Tratar de desejo, política e mundo em crise está entre os objetivos do espetáculo "Go Go Bruce", do coletivo Outro Grupo de Teatro. A apresentação reestreia nesta terça-feira, 6, e conta com solo de Tavares Neto, direção de Noá Bonoba e criação sonora de Vitor Colares.



Definida como "um manifesto sonoro que sublinha o caráter político do desejo", a peça estreou em 2019 e será apresentada pela primeira vez na pandemia. Após a chegada da Covid-19, o texto ganha ainda mais significado, explorando a ideia de corpo e liberdade, em que se pode dançar e suar, apesar do contexto de declínio global. Questões contemporâneas como masculinidade e sexualidade também entram em cena.

“A pauta ambiental sempre foi muito urgente para mim, mesmo em alguns trabalhos antes do 'Go go Bruce'. É a importância de abordar esse contexto planetário que estamos vivendo, a partir das obras de arte", explica a diretora Noá Bonoba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Caetano Veloso lança louvor em parceria com pastor Kleber Lucas

Estação das Artes: Céu faz show gratuito no Fotofestival Solar

"Outra questão que nós tratamos no trabalho é a masculinidade, os estereótipos e a forma que permeou as construções sociais e de gênero, de como ela está presente em nosso mundo de diversas maneiras e camadas. A gente faz uso desse artifício para falar da libido, da sexualidade, cruzando com as questões políticas", explica ela. A diretora relembra a estreia da obra, há quase três anos.

"Recebemos feedbacks muito interessantes de como a obra chega nas pessoas, porque é uma obra experimental, então a gente une a música e a performance e estamos curiosos para saber como essa obra vai chegar às pessoas no ano de 2022", finaliza.

Espetáculo "Go go Bruce"

Quando: 6, 13, 20 e 27 de dezembro, às 19h30min

Onde: Teatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$10 (inteira) e R$5 (meia)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags