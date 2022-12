Planetário do Dragão do Mar reabre ao público após passar por modernização

Retomada das sessões temáticas no início da temporada de férias deve aumentar fluxo de visitantes no local

Após mais de um mês fechado para modernização na estrutura, o Planetário Rubens de Azevedo, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, retomou as sessões temáticas abertas ao público. Com novos recursos tecnológicos, o equipamento promete atrair grande número de visitantes durante a temporada de férias, entre dezembro e janeiro.

A programação disponibiliza quatro sessões diárias aos sábados e domingos entre 17 horas e 20 horas e duas sessões às quintas e sextas-feiras, uma às 18 horas e outra às 19 horas. As atrações são voltadas para pessoas de todas as faixas etárias. Os ingressos custam R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira e podem ser adquiridos online ou na bilheteria física do Dragão do Mar.

O projeto de atualização tecnológica incluiu a substituição de todas lâmpadas halógenas por luminárias de LED, instalação de projetores digitais de ultra resolução com capacidade para projetar imagens em até 8K [ultra HD], aquisição de novos softwares de programação visual e implantação de tecnologias modernas no núcleo de todos os equipamentos eletrônicos.

O diretor do Planetário, Dermeval Carneiro, destaca que a modernização amplia ainda mais o potencial tecnológico do equipamento. “Hoje, só existem três planetários no mundo no mesmo formato desse. Um nos Estados Unidos, um na Alemanha e este, no Ceará, que é o mais moderno da América Latina”, pontua.

Com capacidade para 60 espectadores, a cúpula do Planetário proporciona uma experiência sensorial imersiva que mistura sensações visuais e sonoras. São exibições em 360 graus, de grande impacto audiovisual, com uma sintonia tênue entre imagem e som.

Além das projeções, há espaços dedicados à difusão de conhecimentos da matemática, física e astronomia. O ambiente convida os visitantes a uma viagem fascinante pelas riquezas celestes do universo cósmico, onde nem mesmo o céu é o limite.

A programação de férias oferece opções além das sessões temáticas. Até o fim de janeiro, o público que for ao local também pode ter acesso à exposição "O Mais Famoso dos Eclipses", em cartaz desde o dia 17 de dezembro, no Espaço Mix do Dragão. As visitas estão disponíveis diariamente das 9 às 20 horas, até 30 de janeiro.

A exposição conta a história da expedição científica que comprova a Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein, revelando detalhes sobre como foram registradas as fotografias da posição das estrelas próximas à borda solar na cidade de Sobral, em 1919. O fenômeno observado e fotografado no interior do Ceará por cientistas britânicos e brasileiros confirmou a teoria de Einstein e o transformou no cientista mais famoso do século XX.

Segundo Dermeval, o Planetário recebe cerca de 50 mil visitantes por ano, entre o público local, estudantes e turistas. Com a reabertura do equipamento em meio ao período de férias, ele projeta alta movimentação até meados de fevereiro. “Essa procura deve aumentar, sobretudo, porque as pessoas gostam de visitar o Planetário. É um espaço muito rico e acolhedor”, assinalou.

Serviço

Programação do Planetário Rubens de Azevedo

Sessões aos sábados e domingos de dezembro

17h - Kaluoka'Hina - O Recife Encantado (sessão infantil)

18h - A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão infantojuvenil)

19h - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20h - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Sessões às quintas e sextas de dezembro (a partir de 22/12)

18h - Kaluoka'Hina - O Recife Encantado (sessão infantil)

19h - A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão infanto juvenil)

