Nova data: Dragão do Mar recebe mostra "Habitantes", de Celso Oliveira

"Habitantes" ficará em cartaz no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura até março de 2023

Celebrando os 48 anos de carreira fotográfica de Celso Oliveira, a exposição “Habitantes” entra em cartaz a partir da próxima quarta-feira, 14, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Reunindo as inúmeras imagens captadas por Celso desde o início de 1975, a exposição seguirá nas salas do Museu da Cultura Cearense, no Dragão do Mar, até março de 2023.

Nas obras, o carioca apresenta seu olhar sobre o ser humano na sua forma mais pura. São gestos, olhares, feições, tradições e emoções captadas pelas lentes do fotógrafo que mora no Ceará desde a década de 1980.

A exposição resgata imagens datadas de 1970, quando Celso Oliveira começou suas primeiras produções, até as mais atuais de 2022. “Habitantes” traz fotografias tiradas em diversos lugares do Estado, como também outras localidades do Brasil, além de registros de passagens de Celso por países da América Latina.

“Uma grande celebração humana”, descreve o fotógrafo, que compartilha sua visão, capturada por quase cinco décadas, sobre a identidade cultural dos povos da América Latina.

Exposição "Habitantes" de Celso Oliveira

Quando: quarta-feira, 14, de 18 às 20 horas

Onde: Museu da Cultura Cearense - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário de visitação: de 9 às 18 horas (terça à sexta) e de 13 às 18 horas (sábados, domingos e feriados)

Informações: (85) 3488.8621



