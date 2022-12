Natasha Faria deixa superintendência do Centro Dragão do Mar

Com saída da gestora do cargo, superintendência do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) passa a ser assumida interinamente por Jean Nascimento

Superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) desde abril de 2019, a atriz e cantora Natasha Faria deixou neste mês o cargo, que passa a ser assumido de forma interina pelo gestor Jean Nascimento. Nome definitivo deve ser anunciado após "período de transição na gestão estadual", diz nota oficial do complexo enviada ao Vida&Arte após demanda.

A gestão de Natasha ficou marcada no início por uma série de reformas estruturais no equipamento, movimento que acabou afetado pela chegada da pandemia no Estado. A artista deixa o cargo para iniciar o Doutorado em História na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris.

Colaborador do Dragão do Mar há 20 anos e assessor da superintendência, o administrador, arte-educador e produtor Jean Nascimento assume de modo interino as funções de gestão.

De acordo com a nota enviada ao V&A, a presidência do Instituto Dragão do Mar (IDM) promete anunciar "em breve" novo nome para o cargo, "após o período de transição na gestão estadual, considerando a parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará na gestão do CDMAC, bem como a participação do Governo do Ceará na composição do Conselho de Administração do IDM".

