NCT 127 no Brasil: grupo de k-pop mostra versatilidade em shows

NCT 127, um dos maiores grupos da terceira geração do k-pop, faz três apresentações em São Paulo com a turnê "Neo City - The Link"

NCT 127 inaugura o que promete ser o ano do k-pop no Brasil. Com Super Junior, The Rose, Oneus e Mirae já confirmados para virem ao território brasileiro, também aumentam os rumores de que outros atos da indústria estão sendo cotados para passarem pelo país em 2023.

São eles: Twice, Blackpink, Stray Kids, Jackson Wang - este último já com o nome de São Paulo sendo vendido nas blusas oficiais da turnê internacional -, entre outros.

Quem nunca tirou um tempo para entender o mercado sul-coreano, que inclui artistas de outros países do leste asiático, talvez não compreenda o fenômeno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quase diariamente, são lançadas músicas super produzidas e videoclipes que custam milhões. Há grande investimento das empresas de entretenimento, ao passo que os fãs criam sistemas de funcionamento próprios com o objetivo de aumentar o engajamento de seus ídolos.

Mas qual o motivo de tanta dedicação dos consumidores? Bastaria assistir ao NCT 127 nos palcos para encontrar essa resposta.

Com três horas de performance, recursos cinematográficos, conceitos diferentes para cada canção e várias trocas de figurino, o grupo mantém o nível alto do espetáculo até o final do show.

Apesar de estarem com um integrante a menos, porque Haechan precisou fazer uma pausa nas promoções devido a problemas de saúde, os membros apresentam versatilidade nas coreografias, nos vocais e no rap.

NCT 127 no Brasil: Como foi o primeiro dia de show

Durante o primeiro dia da turnê no Brasil, Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo e Mark perpassam a discografia do grupo que já tem sete anos de carreira.

Músicas como “Kick It”, “Lemonade”, “Cherry Bomb”, “Elevator”, “Highway To Heaven”, “Breakfast”, “Favorite”, “Love On The Floor”, “Paradise”, “Sticker” e “2 Baddies” estiveram presentes na setlist.

Entretanto, não é somente o grande rendimento das performances que provoca a devoção dos fãs - chamados de NCTzen.

Nas pausas para VCR, eles veiculam vídeos que fomentam uma relação quase bilateral. Dizem: “o NCT não existiria sem vocês”. Homenageiam, durante as canções, as pessoas que tiraram algumas horas de um dia na semana para estarem naquele local.

CONFIRA Programação de shows no Brasil em 2023



Colocam o nome do fã-clube no telão enquanto entoam letras como “Dreams Come True”: “A profundidade das noites/ é maior que o brilho das estrelas/ e, às vezes, elas se sentem invisíveis/ tenho certeza que a resposta que você procura/ está no fim dessa estrada/ você vai brilhar/ tudo tem seu tempo”.

Antes de finalizarem a apresentação, e depois de aproximadamente três horas, os membros se preparam para compartilhar seus pensamentos com o público.

Eles falam frases de agradecimento e explicam como se sentem melhor por causa do apoio dos fãs. Refletem: “Estávamos com inseguranças em relação ao show, mas a energia de vocês nos ajudou”; “por causa de vocês, ganhei forças”; e “vendo vocês se divertirem com a gente, acho que não tenho mais o que pedir”.

O encerramento ocorre em meio a promessas de que todos voltarão ao Brasil. Apesar de reclamarem do calor em tom de brincadeira, também publicaram várias fotos nas redes sociais exaltando a beleza do país.

Então cantam, em coreano, enquanto milhares de pessoas ecoam na mesma língua, a letra de “Promise You”: “Eu te prometo que no dia em que nos encontrarmos/ eu vou te abraçar ao invés de dizer palavras/ mesmo que eu chore de alegria/ quero transmitir meus sentimentos para você desta vez/ eu te prometo que vamos nos encontrar novamente”.

LEIA TAMBÉM Super Junior no Brasil: preços de ingressos e como comprar

É como entrar em um lugar onde todos se conhecem e têm os mesmos gostos. As pessoas se vestem com verde neon (em referência à cor do grupo) e seguram o lightstick oficial do NCT 127.

Enquanto isso, os integrantes fazem o mesmo, na tentativa de inverter a lógica de que os fãs sempre devem servir aos ídolos. Ali, a banda mostra que os famosos também precisam manter o vínculo ético, profissional e sentimental com aqueles que lhes deram a fama.

Com certa humildade, evidenciam que eles podem até ser os protagonistas, mas não são a engrenagem que faz todo aquele momento funcionar.

NCT 127 no Brasil: Nordestinos marcam presença

Com poucas pesquisas no Twitter, é possível encontrar centenas de pessoas que saíram de suas cidades para ver o NCT 127 em São Paulo. Chega a ser uma tradição em um país de tamanho continental, mas que tem os principais shows internacionais concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Mesmo com apenas um mês entre o anúncio da turnê para a data de realização do evento, os fãs viajaram. É o caso da publicitária e fotógrafa cearense Iara Pereira, que decidiu ir a dois dias: um para “assistir com calma” e outro para “passar perrengue na fila” - assim como explicou.

“Eu nunca imaginei que iria para um show de k-pop e, principalmente, para o show do meu grupo favorito. Então é difícil pensar que isso está acontecendo”, afirma.

“Me senti privilegiada de estar em São Paulo e ver que eles são iguais ao que a gente vê na tela do celular. Eles são o mesmo fisicamente e no palco.

É igual, mas de uma forma mais emocionante”, detalha. Também fã de outros atos sul-coreanos, ela avalia: “Querendo ou não, a Coreia do Sul é muito distante do Brasil. Mas eles estão reconhecendo mais o Brasil, os grupos de k-pop parecem estar querendo vir mais para cá.”.

A estudante Raisla Melo, também nordestina, saiu de Campina Grande para a capital paulista. “O show foi o melhor dia da minha vida. Eles são uns amores de pessoa. Eles interagem direto com o público, ficam perguntando como estava a visão das pessoas. Eles são muito cuidadosos.”, finaliza.

VEJA MAIS K-POP: Mirae virá ao Brasil em março; grupo passará por Fortaleza

NCT 127 no Brasil - Turnê “Neo City: The Link”

Quando : último show na sexta-feira, 20 de janeiro, às 20 horas

: último show na sexta-feira, 20 de janeiro, às 20 horas Onde : Vibra São Paulo (avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo)

: Vibra São Paulo (avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo) Quanto : valores variam entre R$175 e R$450

: valores variam entre R$175 e R$450 Mais informações: no site da Uhuu



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags