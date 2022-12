Super Junior no Brasil: confira preços de ingressos e como comprar

Jornal do Commercio

Sucesso mundial do kpop, Super Junior virá ao Brasil em 2023; saiba mais

O Super Junior, um dos grupos de k-pop mais famosos do mundo, virá ao Brasil em 2023. Os cantores irão fazer um único show no Espaço Unimed, em São Paulo, em 9 de fevereiro.

O grupo Super Junior existe desde 2005, sendo um dos fenômenos mais bem sucedidos da indústria do k-pop, colecionando hits como "Sorry, Sorry" e "Mr. Simple".

A atual formação atual do grupo inclui os cantores Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook e Kyuhyun.

Esta é a segunda passagem do Super Junior pelo Brasil, dez anos após o primeiro show do grupo em São Paulo, realizado em abril de 2013.

Super Junior Brasil: Saiba sobre ingressos e EVENTIM



Os ingressos para assistir aos veteranos do k-pop custam de R$ 225 (pista comum, meia-entrada) a R$ 1.000 (pista platinum + pacote com pôster, card e interação rápida com os artistas).

As vendas serão abertas na quinta-feira (22), a partir das 11h - confira no site da Eventim.

PISTA PREMIUM



R$ 900

R$ 450 (meia)

PISTA



R$ 450

R$ 225 (meia)

MEZANINO



R$ 790

R$ 395 (meia)

