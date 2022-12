K-pop: Mirae virá ao Brasil em março; grupo passará por Fortaleza

O grupo sul-coreano Mirae virá ao Brasil em 2023 e irá passar por quatro cidades no mês de março. Com show marcado para o dia 18 de março em São Paulo, o grupo realizará sessões de autógrafos em Fortaleza, Salvador e no Rio de Janeiro.

Mirae desembarca na Capital no dia 15 de março, para se encontrar com os fãs no Teatro Celina Queiroz. Os ingressos já estão à venda no site Shotgun com valores de R$ 150 e R$ 200.

Os interessados na sessão de autógrafos poderão adquirir o ingresso por R$ 150, que dá direito a um pôster e um autógrafo por integrante do grupo. Caso o participante queira uma foto individual com o grupo, poderá adquirir por R$ 200, sendo válido somente com o ingresso para a sessão de autógrafos.

Os fãs do Mirae também poderão comprar os álbuns “Marvelous” e “Ourturn”, EPs do grupo lançados em 2022, por R$ 170 cada.

Formado por Lien, Lee Jun Hyuk, Yoo Dou Hyun, Khael, Son Dong Pyo, Park Si Young e Jang Yu Bin, o grupo de k-pop trará a turnê “MIRAE 1st Tour In Brazil”.

Conheço o grupo de k-pop Mirae:

Mirae em Fortaleza

Quando: 15 de março de 2023, a partir de 17h30min (abertura dos portões às 17 horas)

Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Sessão de autógrafos + pôster: R$ 150

Foto individual: R$ 200

CD Marvelous versão “Academy” ou versão “Party”: R$ 170 cada

CD Ourturn versão “Preppy” ou versão “Drip”: R$ 170 cada

Ingressos à venda no site Shotgun

