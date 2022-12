NCT 127 no Brasil: saiba valores dos ingressos e detalhes dos shows

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2023, o grupo de k-pop NCT 127 virá para o Brasil para três shows em São Paulo. Formado por Doyoung, Haechan, Jaehyun, Jungwoo, Johnny Mark, Taeyong, Taeil e Yuta, o grupo irá apresentar a turnê “Neo City - The Link” na casa de shows Vibra São Paulo.

Além dos três shows no Brasil, NCT 127 também passará por Santiago, Bogotá e Cidade do México também no mês de janeiro de 2023.

Com ingressos à venda na bilheteria do Vibra São Paulo e pelo site Uhuu.com, os valores variam de R$175 a R$900, podendo ser Pista Comum, Camarote Central, Camarote Lateral, Plateia Central, Plateia Lateral e Pista "THE + LINK - NCTzen", combo que inclui acesso à pista Premium e brindes como photocard, credencial e pin do show.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba os valores dos ingressos do NCT 127 no Brasil

Pista THE + LINK - NCTzen: R$450 (meia), R$900 (inteira) e R$450 (PCD)

Pista Comum: R$345 (meia) e R$ 690 (inteira)

Camarote Central: R$375 (meia) e R$750 (inteira)

Camarote Lateral: R$345 (meia) e R$690 (inteira)

Plateia Superior Central: R$200 (meia) e R$400 (inteira)

Plateia Superior Lateral: R$175 (meia) e R$350 (inteira)

NCT 127 no Brasil

Quando: 18, 19 e 20 de janeiro, às 20 horas

Onde: Vibra São Paulo (avenida das Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida, São Paulo)

Quanto: de R$ 175 a R$ 900

Ingressos à venda na bilheteria do Vibra São Paulo e pelo site Uhuu.com



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags