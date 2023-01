Luana Piovani cobra pensão de Pedro Scooby: 'Irresponsabilidade'

A atriz expôs conflito com o ex-marido após ele anunciar que fará corte de gastos a pensão dos filhos com Piovani

Luana Piovani publicou um vídeo em suas redes sociais para expor situação com Pedro Scooby nesta segunda-feira, 2. Desta vez, a atriz afirmou que o ex-marido anunciou corte de gastos na pensão alimentícia de seus filhos e ela rebateu afirmando que a postura do ex-participante do Big Brother Brasil é irresponsável devido ao alto gasto com educação e saúde das crianças.

Piovani inicia o vídeo ironizando críticas de Scooby sobre a exposição da confusão: “Vão ter vários capítulos da novela 'Irresponsabilidade e Incoerência'. No relato publicado, que dura mais de 10 minutos, ela avisa que enfrentará o surfista em uma briga judicial pela guarda dos filhos.

Luana e o ex-marido têm três filhos: Dom, 10 anos e gêmeos Bem e Liz, de sete. Durante o desabafo, a atriz afirma que o surfista quis cortar gastos com as cozinheiras e o motorista das crianças. Ela defende que precisa de tais funcionários porque trabalha o dia inteiro fora de casa: “Eu trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa”.

Piovani x Scooby: conflito sobre educação dos filhos

No vídeo, Luana Piovani também expõe problemas na educação dos filhos dividida com o pai. Ela ressalta que a prioridade para ela é a educação dos pequenos e nega que esse valor seja recíproco para Scooby. Segundo a atriz, os dois brigam frequentemente por esse motivo e o surfista nunca valorizou a escola nem para si. “Ele fala nossa língua errado, ele fala o inglês errado. Enfim, ele não lê e prioriza a curtição”, afirmou.

A mãe destaca ainda que Scooby, no passado, insistiu em colocar um dos filhos em ensino doméstico como uma forma de deslegitimar a educação escolar. “Ele já tentou algumas vezes, mas eu bato o pé”, conta.

Em seguida, Piovani diz que o surfista avisou que irá procurar advogados de portugueses para defendê-lo na Justiça e lamenta: “Mulher aqui em Portugal não vale 10 centavos”. Segundo a atriz, a decisão do ex-marido significa que ela poderá perder a guarda dos filhos por expor o caso nas redes sociais.

"Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles estão muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então, aqui, você não pode divulgar a foto do seu filho, você não pode contar histórias do seu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história nem a dos meus filhos nem a do pai dos meus filhos", detalha.

Com firmeza, a mãe também destaca: “Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os meus órgãos de dentro do meu corpo para tirar os meus filhos de mim”. Segundo ela, "os filhos vão saber o tipo de pai que tem”.

Luana Piovani convoca patrocinadores de Pedro Scooby



Piovani ainda menciona os patrocinadores do surfista para que eles avaliem se “é esse tipo de imagem que eles querem [suposta negligência aos filhos]” e afirma que não dará mais “cartaz” a ele.

“Meus filhos não têm culpa, eu que escolhi mal e porcamente o pai deles”, continuou a atriz, que ainda citou um discurso de Marcos Mion sobre a importância de os pais imporem limites aos filhos. “Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho, é levantar e criar”.



