Pedro Scooby chora ao falar sobre estado de saúde de filha

Aurora, filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker, nasceu no dia 27 de dezembro e desde então segue internada no hospital

Emocionado, Pedro Scooby usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para falar sobre o estado de saúde da filha recém-nascida Aurora, fruto do relacionamento com a modelo Cíntia Dicker. O surfista desabafou e disse que tem sido um desafio para a bebê.

“Estou saindo do hospital para resolver algumas coisas. Hoje está sendo um dia difícil para Aurora. A moça daqui da porta veio até mim e falou: ‘Vou te dar esse terço benzido para dar sorte pra ela’. É isso! Muita oração, Deus está no comando, vai dar tudo certo”, comentou.

Aurora nasceu no dia 27 de dezembro e permaneceu internada desde então no hospital. Ela é a primeira filha de Scooby e Cíntia, e desde o nascimento precisou passar por duas cirurgias.

Nos últimos dias, o nome do surfista foi envolvido em polêmicas, após Piovani afirmar que ele não havia pagado a pensão dos filhos. Além disso, a apresentadora criticou o fato de Cíntia ter dirigido até o hospital no dia em que deu à luz.

