Luana Piovani detona Pedro Scooby e manda indireta à mulher do ex

A atriz Luana Piovani fez um desabafo nesta terça-feira, 27, afirmando que os filhos, que estão passando as férias no Brasil, têm acesso livre às redes sociais em celulares, e que o pai, Pedro Scooby, tem deixado as crianças com livre acesso na internet.

Segundo a famosa, o surfista não colocou um aplicativo de monitoramento no celular dos menores, o que a deixou revoltada. "Deixei meus filhos irem pro Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício em nome deles. Eu, mais uma vez, cortei na carne e os deixei ir", disse.

No entanto, ela acabou detonando não só Pedro Scooby, como também alfinetou Cintia Dicker, esposa do surfista, que acabou de dar à luz a primeira filha nesta semana. Luana chegou a falar mal do comportamento do ex-marido e ainda salientou que o pai amoroso e atencioso só ocorreu durante a época em que ele estava confinado no BBB 22.

"Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada na direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha. Sabe o que vocês são mulheres? Burras".



Luana Piovani criticou a atual mulher de Pedro Scooby: "Sabe o que vocês são mulheres? Burras" (Foto: Reprodução/Instagram)



